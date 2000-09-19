Раздел: Невероятное
В США женщину испугала двуглавая змея
Жительница американского штата Вирджиния обнаружила редкостную змею во дворе собственного дома.
В американском штате Вирджиния женщину испугала змея, которая имела две головы. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Змею обнаружили во дворе жилого дома. Она обеими головами пыталась укусить женщину.
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Хозяйка дома сразу же вызвала зоологов.
В американском штате Вирджиния женщину испугала змея, которая имела две головы. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Змею обнаружили во дворе жилого дома. Она обеими головами пыталась укусить женщину.
Читайте также: В Словакии нашли необычные шлемы
Хозяйка дома сразу же вызвала зоологов.
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