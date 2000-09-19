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Раздел: Невероятное  
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В США женщину испугала двуглавая змея

В США женщину испугала двуглавая змеяЖительница американского штата Вирджиния обнаружила редкостную змею во дворе собственного дома.

В американском штате Вирджиния женщину испугала змея, которая имела две головы. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Змею обнаружили во дворе жилого дома. Она обеими головами пыталась укусить женщину.

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Хозяйка дома сразу же вызвала зоологов.

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 Теги: змея, видео

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Сегодня, 11:05 » Автор: Богдан Процив
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