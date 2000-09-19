Найдено письмо Галилея, которым он обманул инквизицию

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Американка из Невады получила странное письмо, которое было отослано ей ещё 70 лет назад её отцом, пошибшим во времена Второй мировой войны. Педди Эддингтон-Смит рассказала, что сразу же после её рождения отец ушёл на фронт, а в 1944 году семья получила известие о том, что он погиб во время боевых действий в Италии.