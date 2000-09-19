Раздел: Невероятное
В грунте Марса могла существовать жизнь
Земля является домом для так называемых подземных литотрофных микробных экосистем.
Новые исследования свидетельствуют, что в грунте раннего Марса, вероятно, могли обитать микроорганизмы на протяжении сотен миллионов лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Энергия для поддержания жизни микробов, предположительно, могла выделяться при радиолизе - процессе, при котором космическое излучение разрушает молекулы воды на водород и кислород.
"Условия в этой жилой зоне были похожи на места на Земле, где существует подземная жизнь", - предполагает Джесси Тарнас, аспирант Университета Брауна.
Не имея доступа к солнечному свету, эти литотрофы ("питающиеся камнями") получают энергию, "отрывая" электроны от молекул неорганических соединений: водорода, сероводорода, аммония, металлов с переменной валентностью. Окислителем, на который передаются электроны, может быть либо кислород, либо другие окисленные соединения: сульфат, нитрат, углекислота и прочие. При переносе электронов от энергетического субстрата к окислителю и выделяется необходимая энергия.
Читайте также: Ученые объяснили, как появились долины Марса
Одним из самых популярных источников электронов является растворенный водород. Ученые подсчитали, что в грунте древнего Марса было достаточно водорода, чтобы питать целые бактериальные колонии.
Новые исследования свидетельствуют, что в грунте раннего Марса, вероятно, могли обитать микроорганизмы на протяжении сотен миллионов лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Энергия для поддержания жизни микробов, предположительно, могла выделяться при радиолизе - процессе, при котором космическое излучение разрушает молекулы воды на водород и кислород.
"Условия в этой жилой зоне были похожи на места на Земле, где существует подземная жизнь", - предполагает Джесси Тарнас, аспирант Университета Брауна.
Не имея доступа к солнечному свету, эти литотрофы ("питающиеся камнями") получают энергию, "отрывая" электроны от молекул неорганических соединений: водорода, сероводорода, аммония, металлов с переменной валентностью. Окислителем, на который передаются электроны, может быть либо кислород, либо другие окисленные соединения: сульфат, нитрат, углекислота и прочие. При переносе электронов от энергетического субстрата к окислителю и выделяется необходимая энергия.
Читайте также: Ученые объяснили, как появились долины Марса
Одним из самых популярных источников электронов является растворенный водород. Ученые подсчитали, что в грунте древнего Марса было достаточно водорода, чтобы питать целые бактериальные колонии.
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