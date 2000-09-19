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Раздел: Невероятное  
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В грунте Марса могла существовать жизнь

В грунте Марса могла существовать жизньЗемля является домом для так называемых подземных литотрофных микробных экосистем.

Новые исследования свидетельствуют, что в грунте раннего Марса, вероятно, могли обитать микроорганизмы на протяжении сотен миллионов лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Энергия для поддержания жизни микробов, предположительно, могла выделяться при радиолизе - процессе, при котором космическое излучение разрушает молекулы воды на водород и кислород.

"Условия в этой жилой зоне были похожи на места на Земле, где существует подземная жизнь", - предполагает Джесси Тарнас, аспирант Университета Брауна.

Не имея доступа к солнечному свету, эти литотрофы ("питающиеся камнями") получают энергию, "отрывая" электроны от молекул неорганических соединений: водорода, сероводорода, аммония, металлов с переменной валентностью. Окислителем, на который передаются электроны, может быть либо кислород, либо другие окисленные соединения: сульфат, нитрат, углекислота и прочие. При переносе электронов от энергетического субстрата к окислителю и выделяется необходимая энергия.

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Одним из самых популярных источников электронов является растворенный водород. Ученые подсчитали, что в грунте древнего Марса было достаточно водорода, чтобы питать целые бактериальные колонии.
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 Теги: Марс, жизнь

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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