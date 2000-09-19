Раздел: Невероятное
Ученые пролили свет на прошлое Солнечной системы
В Солнечной системе могло быть от пятидесяти до ста «протопланет».
Исследования швейцарских ученых пролили свет на прошлое Солнечной системы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newformat.info.
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изучили фрагменты знаменитого метеорита Альмахата Ситта, упавшего в Нубийской пустыне в Африке еще в 2008 году. В этих фрагментах исследователи обнаружили крошечные алмазы.
Ученые считают, что подобного рода алмазы могли образоваться только под огромным давлением внутри крупного небесного тела. Таким небесным телом могла быть планета, по размеру средняя между Меркурием и Марсом.
По мнению ученых, в Солнечной системе на заре ее существования могло быть от пятидесяти до ста таких «протопланет». Эти зародыши планет сталкивались и сливались между собой на протяжении 100 миллионов лет – до тех пор, пока на орбитах не остались только четыре крупных небесных тела – Меркурий, Венера, Земля и Марс.
Читайте также: Ученые обнаружили следы новой планеты Солнечной системы
Автор исследования Фархан Наби, открытие подтверждает существующую теорию образования Солнечной системы.
Исследования швейцарских ученых пролили свет на прошлое Солнечной системы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newformat.info.
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изучили фрагменты знаменитого метеорита Альмахата Ситта, упавшего в Нубийской пустыне в Африке еще в 2008 году. В этих фрагментах исследователи обнаружили крошечные алмазы.
Ученые считают, что подобного рода алмазы могли образоваться только под огромным давлением внутри крупного небесного тела. Таким небесным телом могла быть планета, по размеру средняя между Меркурием и Марсом.
По мнению ученых, в Солнечной системе на заре ее существования могло быть от пятидесяти до ста таких «протопланет». Эти зародыши планет сталкивались и сливались между собой на протяжении 100 миллионов лет – до тех пор, пока на орбитах не остались только четыре крупных небесных тела – Меркурий, Венера, Земля и Марс.
Читайте также: Ученые обнаружили следы новой планеты Солнечной системы
Автор исследования Фархан Наби, открытие подтверждает существующую теорию образования Солнечной системы.
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