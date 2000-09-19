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Ученые пролили свет на прошлое Солнечной системы

Ученые пролили свет на прошлое Солнечной системыВ Солнечной системе могло быть от пятидесяти до ста «протопланет».

Исследования швейцарских ученых пролили свет на прошлое Солнечной системы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newformat.info.

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изучили фрагменты знаменитого метеорита Альмахата Ситта, упавшего в Нубийской пустыне в Африке еще в 2008 году. В этих фрагментах исследователи обнаружили крошечные алмазы.

Ученые считают, что подобного рода алмазы могли образоваться только под огромным давлением внутри крупного небесного тела. Таким небесным телом могла быть планета, по размеру средняя между Меркурием и Марсом.

По мнению ученых, в Солнечной системе на заре ее существования могло быть от пятидесяти до ста таких «протопланет». Эти зародыши планет сталкивались и сливались между собой на протяжении 100 миллионов лет – до тех пор, пока на орбитах не остались только четыре крупных небесных тела – Меркурий, Венера, Земля и Марс.

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Автор исследования Фархан Наби, открытие подтверждает существующую теорию образования Солнечной системы.
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 Теги: Ученые, солнечная система

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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