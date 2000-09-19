Раздел: Невероятное
Ученые поведали об опасных последствиях солнечной бури
Справиться с данной проблемой будет довольно сложно.
После солнечного извержения потребуются годы на восстановление инфраструктуры Солнца. К такому выводу после анализа активности светила пришел Юха-Пекка Лунтама, занимающий пост главы бюро космической погоды Европейского агентства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
В такой ситуации особую опасность для населения планеты представляет не сам факт столкновения с солнечной бурей, а те масштабные и опасные последствия, которые она вызовет.
Согласно прогнозам специалистов, последствия крупного солнечного извержения затронет весь мир, поскольку они негативно отразятся на работе спутников, в результате чего из строя выйдут телефоны, интернет-подключения и другие средства связи. При этом справиться с данной проблемой будет довольно сложно, так как это займет годы, на протяжении которых человечеству придется обходиться без многих благ цивилизации.
Читайте также: Ученые поведали о новом достижении солнечной энергетики
Ученые NASA поведали, что солнечные вспышки представляют собой результат интенсивного излучения главной звезды, наряду с которыми могут возникнуть «солнечные пятна». Последние формируются на поверхности светила из-за колебаний его магнитного поля.
После солнечного извержения потребуются годы на восстановление инфраструктуры Солнца. К такому выводу после анализа активности светила пришел Юха-Пекка Лунтама, занимающий пост главы бюро космической погоды Европейского агентства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
В такой ситуации особую опасность для населения планеты представляет не сам факт столкновения с солнечной бурей, а те масштабные и опасные последствия, которые она вызовет.
Согласно прогнозам специалистов, последствия крупного солнечного извержения затронет весь мир, поскольку они негативно отразятся на работе спутников, в результате чего из строя выйдут телефоны, интернет-подключения и другие средства связи. При этом справиться с данной проблемой будет довольно сложно, так как это займет годы, на протяжении которых человечеству придется обходиться без многих благ цивилизации.
Читайте также: Ученые поведали о новом достижении солнечной энергетики
Ученые NASA поведали, что солнечные вспышки представляют собой результат интенсивного излучения главной звезды, наряду с которыми могут возникнуть «солнечные пятна». Последние формируются на поверхности светила из-за колебаний его магнитного поля.
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