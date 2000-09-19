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Раздел: Невероятное  
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Ученые поведали об опасных последствиях солнечной бури

Ученые поведали об опасных последствиях солнечной буриСправиться с данной проблемой будет довольно сложно.

После солнечного извержения потребуются годы на восстановление инфраструктуры Солнца. К такому выводу после анализа активности светила пришел Юха-Пекка Лунтама, занимающий пост главы бюро космической погоды Европейского агентства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

В такой ситуации особую опасность для населения планеты представляет не сам факт столкновения с солнечной бурей, а те масштабные и опасные последствия, которые она вызовет.

Согласно прогнозам специалистов, последствия крупного солнечного извержения затронет весь мир, поскольку они негативно отразятся на работе спутников, в результате чего из строя выйдут телефоны, интернет-подключения и другие средства связи. При этом справиться с данной проблемой будет довольно сложно, так как это займет годы, на протяжении которых человечеству придется обходиться без многих благ цивилизации.

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Ученые NASA поведали, что солнечные вспышки представляют собой результат интенсивного излучения главной звезды, наряду с которыми могут возникнуть «солнечные пятна». Последние формируются на поверхности светила из-за колебаний его магнитного поля.
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 Теги: Ученые, Солнечная буря

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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