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Американские подростки сняли человека-волка на видео

Американские подростки сняли человека-волка на видео Странное существо встретили в лесу.

Двое подростков, проживающих в американском штате Нью-Йорк, утверждают, что повстречали недавно Человека-волка – легендарного криптида, который представляет собой одновременно антропоморфное и собакообразное существо, скрывающееся в лесах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

От оборотня данный монстр отличается тем, что никогда не принимает человеческий вид, всегда оставаясь пугающей, агрессивной и ведомой исключительно животными инстинктами тварью.

Наши герои рассказывают, что установили на природе довольно скромную ловушку для ловли мелких животных. Той ночью они отправились в лес проверить ее и обнаружили внутри лишь несколько улиток с лягушкой. Возвращаясь обратно по темноте, школьники освещали себе путь лишь вспышкой смартфона.

Неожиданно друзья услышали неподалеку хруст ветки и направили камеру гаджета на источник звука. За стволом близлежащего дерева сразу скрылось жуткое прямоходящее существо с огромной клыкастой пастью и длинными когтями.

Как нетрудно догадаться, юные американцы сразу помчались прочь. К счастью, создание, с которым они столкнулись, хорошо запечатлелось на видео. Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть предполагаемого Человека-волка своими глазами. Криптозоологи, ознакомившиеся с данным материалом, сообщают, что подросткам невероятно повезло.

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Если это в самом деле было мифическое свирепое чудище, оно гипотетически могло расправиться с детьми без каких-либо усилий. Скорее всего, криптид просто не был голоден.

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 Теги: человек-волк, видео

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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