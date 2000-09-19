Раздел: Невероятное
Американские подростки сняли человека-волка на видео
Странное существо встретили в лесу.
Двое подростков, проживающих в американском штате Нью-Йорк, утверждают, что повстречали недавно Человека-волка – легендарного криптида, который представляет собой одновременно антропоморфное и собакообразное существо, скрывающееся в лесах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
От оборотня данный монстр отличается тем, что никогда не принимает человеческий вид, всегда оставаясь пугающей, агрессивной и ведомой исключительно животными инстинктами тварью.
Наши герои рассказывают, что установили на природе довольно скромную ловушку для ловли мелких животных. Той ночью они отправились в лес проверить ее и обнаружили внутри лишь несколько улиток с лягушкой. Возвращаясь обратно по темноте, школьники освещали себе путь лишь вспышкой смартфона.
Неожиданно друзья услышали неподалеку хруст ветки и направили камеру гаджета на источник звука. За стволом близлежащего дерева сразу скрылось жуткое прямоходящее существо с огромной клыкастой пастью и длинными когтями.
Как нетрудно догадаться, юные американцы сразу помчались прочь. К счастью, создание, с которым они столкнулись, хорошо запечатлелось на видео. Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть предполагаемого Человека-волка своими глазами. Криптозоологи, ознакомившиеся с данным материалом, сообщают, что подросткам невероятно повезло.
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Если это в самом деле было мифическое свирепое чудище, оно гипотетически могло расправиться с детьми без каких-либо усилий. Скорее всего, криптид просто не был голоден.
Двое подростков, проживающих в американском штате Нью-Йорк, утверждают, что повстречали недавно Человека-волка – легендарного криптида, который представляет собой одновременно антропоморфное и собакообразное существо, скрывающееся в лесах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
От оборотня данный монстр отличается тем, что никогда не принимает человеческий вид, всегда оставаясь пугающей, агрессивной и ведомой исключительно животными инстинктами тварью.
Наши герои рассказывают, что установили на природе довольно скромную ловушку для ловли мелких животных. Той ночью они отправились в лес проверить ее и обнаружили внутри лишь несколько улиток с лягушкой. Возвращаясь обратно по темноте, школьники освещали себе путь лишь вспышкой смартфона.
Неожиданно друзья услышали неподалеку хруст ветки и направили камеру гаджета на источник звука. За стволом близлежащего дерева сразу скрылось жуткое прямоходящее существо с огромной клыкастой пастью и длинными когтями.
Как нетрудно догадаться, юные американцы сразу помчались прочь. К счастью, создание, с которым они столкнулись, хорошо запечатлелось на видео. Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть предполагаемого Человека-волка своими глазами. Криптозоологи, ознакомившиеся с данным материалом, сообщают, что подросткам невероятно повезло.
Читайте также: Уфологи разглядели странный объект на снимках Луны
Если это в самом деле было мифическое свирепое чудище, оно гипотетически могло расправиться с детьми без каких-либо усилий. Скорее всего, криптид просто не был голоден.
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