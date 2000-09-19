Раздел: Невероятное
Пробуждение гейзера в Йелоустоуне обеспокоило ученых
Одно из местных озер начало кипеть.
Теплые озера, которые содержат воду бирюзового оттенка, являются лицом национального парка. Они присутствуют практически на всех рекламных изображениях Йеллоустоуна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Недавно на территории активизировалось озеро Congress Pool: оно сперва помутнело, а затем начало кипеть. Последний раз данный водоём извергался в 1974 году. И вот ситуация 22 сентября 2018 года повторилась. Примечательно, что о гейзере специалисты USGS ничего не говорят. Данные об извержении появились на сайте Geysertimes, куда их загрузили обычные неравнодушные люди.
Ситуация в Йеллоустоуне сейчас настолько накаленная, что эксперты не хотят пугать людей ещё больше. Территория, если проанализировать все последние события, в ближайшее время просто взлетит. Сами посудите: сперва активизировался гейзер Steamboat, затем резко повысилась температура в бассейне Норриса, потом «проснулся» источник Ear Spring и, наконец, проявил себя гейзер Congress Pool.
Читайте также: Американские подростки сняли человека-волка на видео
Взрыв может произойти как в этом месяце, так и в следующем году. В USGS об опасности знают, но почему-то не оглашают её.
Теплые озера, которые содержат воду бирюзового оттенка, являются лицом национального парка. Они присутствуют практически на всех рекламных изображениях Йеллоустоуна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Недавно на территории активизировалось озеро Congress Pool: оно сперва помутнело, а затем начало кипеть. Последний раз данный водоём извергался в 1974 году. И вот ситуация 22 сентября 2018 года повторилась. Примечательно, что о гейзере специалисты USGS ничего не говорят. Данные об извержении появились на сайте Geysertimes, куда их загрузили обычные неравнодушные люди.
Ситуация в Йеллоустоуне сейчас настолько накаленная, что эксперты не хотят пугать людей ещё больше. Территория, если проанализировать все последние события, в ближайшее время просто взлетит. Сами посудите: сперва активизировался гейзер Steamboat, затем резко повысилась температура в бассейне Норриса, потом «проснулся» источник Ear Spring и, наконец, проявил себя гейзер Congress Pool.
Читайте также: Американские подростки сняли человека-волка на видео
Взрыв может произойти как в этом месяце, так и в следующем году. В USGS об опасности знают, но почему-то не оглашают её.
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