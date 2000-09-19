Лох-Несское чудовище все чаще попадает на фото

Неопознанный объект был зафиксирован даже на панорамах Google.



За последнюю неделю сразу два снимка Несси попали в британские СМИ. Первый был сделан в середине сентября отдыхающим на берегу озера, а второй случайно обнаружили на картах Google Earth, сообщает



Дипак Рам, врач из Манчестера, сделал на шотландском озере Лох-Несс фотографию, на которой видно нечто, похожее на спину знаменитого местного водяного монстра Несси.



33-летний мужчина отдыхал на пляже Дорес и в 17.35 увидел в водах озера вздыбившуюся крупную темную массу, которую поначалу посчитал просто большой волной.







Но когда он решил заснять "волну", он понял, что это нечто твердое, что оставалось некоторое время практически на одном месте. Объект похожий на горбатую (по многочисленным описаниям ранних очевидцев) спину Несси, был виден около полминуты, а потом снова погрузился в воду.



Впрочем сам Дипак Рам считает, что может быть это была не спина, а часть шеи монстра.



"Это была не волна, а нечто темное и вода обтекала его. Оно стойко оставалось на одном месте 30-35 секунд, а потом ушло под воду. Было пасмурно, но дождя не было и волны были очень спокойными. Когда я увеличил объект на сделанном мною снимке, то разглядел что-то, реально похожее на часть тела Несси. Может быть это спина, а может и шея. Когда оно ушло под воду, мы все стояли в шоке. К сожалению, никто из нас не додумался снять объект на видео".



Пляж Дорес находится на восточном берегу озера Лох-Несс неподалеку от Инвернесса. Предыдущий снимок Несси был сделан школьницей 17 августа 2018 года.



Второй за неделю (и 9 по счету за 2018 год) снимок Несси случайно обнаружила американка Лиза Стаут из Огайо. Увлекающаяся монстрами женщина искала в Google Earth снимки озера Лох-Несс и нашла серию фотографий, которые были сделаны 2 года назад.



И на одном из них она с изумлением увидела то, что очень похоже на длинную шею, высовывающуюся из воды. Это вполне может быть и просто стволом дерева, но объект действительно выглядит необычно.







Снимок был сделан рядом с курортом Loch Ness Highland Resort у Форт-Август. По словам исследователя Гэри Кэмпбелла, который собирает и подсчитывает все случаи наблюдения Несси, верхняя часть шеи похожа на голову и там даже якобы можно рассмотреть глаза существа.







Кэмпбелл наблюдает за Несси уже 22 года и насчитал с тех пор более тысячи наблюдений монстра.



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На озеро Лох-Несс ежегодно приезжают огромное количество туристов, в надежде заснять Несси на фото или видео. Недавно была обнародована сумма в 41 миллион фунтов, которые Лох-Несс приносит ежегодно в шотландскую экономику. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За последнюю неделю сразу два снимка Несси попали в британские СМИ. Первый был сделан в середине сентября отдыхающим на берегу озера, а второй случайно обнаружили на картах Google Earth, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости Дипак Рам, врач из Манчестера, сделал на шотландском озере Лох-Несс фотографию, на которой видно нечто, похожее на спину знаменитого местного водяного монстра Несси.33-летний мужчина отдыхал на пляже Дорес и в 17.35 увидел в водах озера вздыбившуюся крупную темную массу, которую поначалу посчитал просто большой волной.Но когда он решил заснять "волну", он понял, что это нечто твердое, что оставалось некоторое время практически на одном месте. Объект похожий на горбатую (по многочисленным описаниям ранних очевидцев) спину Несси, был виден около полминуты, а потом снова погрузился в воду.Впрочем сам Дипак Рам считает, что может быть это была не спина, а часть шеи монстра."Это была не волна, а нечто темное и вода обтекала его. Оно стойко оставалось на одном месте 30-35 секунд, а потом ушло под воду. Было пасмурно, но дождя не было и волны были очень спокойными. Когда я увеличил объект на сделанном мною снимке, то разглядел что-то, реально похожее на часть тела Несси. Может быть это спина, а может и шея. Когда оно ушло под воду, мы все стояли в шоке. К сожалению, никто из нас не додумался снять объект на видео".Пляж Дорес находится на восточном берегу озера Лох-Несс неподалеку от Инвернесса. Предыдущий снимок Несси был сделан школьницей 17 августа 2018 года.Второй за неделю (и 9 по счету за 2018 год) снимок Несси случайно обнаружила американка Лиза Стаут из Огайо. Увлекающаяся монстрами женщина искала в Google Earth снимки озера Лох-Несс и нашла серию фотографий, которые были сделаны 2 года назад.И на одном из них она с изумлением увидела то, что очень похоже на длинную шею, высовывающуюся из воды. Это вполне может быть и просто стволом дерева, но объект действительно выглядит необычно.Снимок был сделан рядом с курортом Loch Ness Highland Resort у Форт-Август. По словам исследователя Гэри Кэмпбелла, который собирает и подсчитывает все случаи наблюдения Несси, верхняя часть шеи похожа на голову и там даже якобы можно рассмотреть глаза существа.Кэмпбелл наблюдает за Несси уже 22 года и насчитал с тех пор более тысячи наблюдений монстра.На озеро Лох-Несс ежегодно приезжают огромное количество туристов, в надежде заснять Несси на фото или видео. Недавно была обнародована сумма в 41 миллион фунтов, которые Лох-Несс приносит ежегодно в шотландскую экономику.





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