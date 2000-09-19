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В Швейцарии найдена древнейшая бронзовая рука

В Швейцарии найдена древнейшая бронзовая рукаАртефакт случайно обнаружили археологи-любители

Группа археологов во время раскопок в Швейцарии обнаружила древнейшую на территории Европы скульптуру, изображающую часть человеческого тела.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus.

Мы обнаружили кисть руки, сделанную из бронзы и золота около 3,5 тысяч лет назад. Внизу на руке были сделаны отверстия, которые, предположительно, позволяли прикреплять ее на палку или столб, - рассказали археологи.

Артефакт случайно обнаружили археологи-любители недалеко от озера Биль в западной части страны осенью 2017 года. Тогда же они передали найденные предметы в Археологическую службу находки.

Помимо руки археологи-любители нашли бронзовый кинжал и человеческое ребро. Как рассказали специалисты, рука была немного меньше по размерам, чем настоящая человеческая. Анализ показал, что она была сделана из бронзы и золота, и весила почти 400 граммов.

По золоту и серебру ученые не смогли определить время создания скульптуры, но им повезло, так как на стыке двух материалов специалисты обнаружили смолу, по которой и удалось датировать изделие.

Артефакт был сделан 3,4−3,5 тысячи лет назад и, возможно, является древнейшим изображением части человеческого тела на территории Европы. По словам швейцарских археологов и их коллег из Германии и Франции, ничего подобного они до сих пор не находили.

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Весной этого года профессиональные археологи решили еще раз исследовать место, где были найдены первые артефакты. Во время раскопок ученые нашли погребение с останками мужчины средних лет, а в нем бронзовую булавку для одежды и бронзовую спираль, вероятно, заколку для волос.

В захоронении мы также обнаружили отломанный бронзовый палец, совпадающий с разломом на руке, и остатки золота с «манжеты». Это указывало на то, что артефакт первоначально тоже находился в захоронении, - пояснили авторы исследования.
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 Теги: бронзовая рука, Швейцария

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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