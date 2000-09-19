Учёные объяснили быстрый прирост массы чёрных дыр

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Некоторые черные дыры устраивают "светопредставления" в космосе Учёные из области астрофизики сообщают, что некоторые чёрные дыры устраивают целые световые шоу в космосе.

Ученые узнали точную массу сверхмассивной черной дыры Млечного Пути Теперь есть самые точные данные о массивной черной дыре внутри Млечного пути.

Ученые узнали «квантовый» радиус сверхмассивной черной дыры Млечного Пути Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик тяжелее Солнца в миллионы и более раз.