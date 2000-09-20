» » Оптическая иллюзия сделала акулу похожей на дьявола
Раздел: Невероятное  
0

Оптическая иллюзия сделала акулу похожей на дьявола

Оптическая иллюзия сделала акулу похожей на дьявола Необычный ракурс полностью изменил восприятие фотографии.

Люди из разных уголков мира с определенной периодичностью видят образы святых, например, Иисуса Христа. Силуэты возникают порою на подгоревших тостах, влажных стенах и т.д. Также время от времени появляются демонические облики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Вот недавно подводный фотограф «Calypso Star Charters», проживающий в Порт-Линкольне, запечатлел на камеру акулу из нестандартного ракурса. При анализе снимка оказалось, что тело рыбы похоже на улыбающегося дьявола.

Открытый рот в перевернутом виде подобен демонической улыбке, грудные мышцы – глазам и носу, а боковые плавники образовали рога. Фотография была выложена в Инстаграме, где быстро стала популярной.

Увиденное – это яркий пример парейдолической иллюзии, при которой мы распознаем знакомые лица и предметы в самых обычных объектах. Фотограф Томас Колбунг, в свою очередь, уверен, что заснятое – это знак свыше, а не просто воображение.

Читайте также: Лох-Несское чудовище все чаще попадает на фото

По его мнению, лицо Люцифера не просто так появилось на теле большой белой акулы – самого жестокого хищника морей и океанов. Рыбина может легко перекусить человека напополам.

Оптическая иллюзия сделала акулу похожей на дьявола
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: акула, дьявол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     35
     0

Похожие новости по теме

Лох-Несское чудовище все чаще попадает на фото Лох-Несское чудовище все чаще попадает на фото

Неопознанный объект был зафиксирован даже на панорамах Google.

Разгадана известная оптическая иллюзия Разгадана известная оптическая иллюзия

Люди младше 30 лет чаще видели молодую женщину.

В США обнаружили акулу красного цвета В США обнаружили акулу красного цвета

Научная группа провела вскрытие.

Спутниковые фотографии помогли отследить огромную акулу Спутниковые фотографии помогли отследить огромную акулу

Ученые использовали фотографию местности со спутника.

В Австралии сфотографировали акулу, которая чуть не съела яхту В Австралии сфотографировали акулу, которая чуть не съела яхту

Гигантское животное кружилось вокруг яхты почти час.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх