Раздел: Невероятное
Оптическая иллюзия сделала акулу похожей на дьявола
Необычный ракурс полностью изменил восприятие фотографии.
Люди из разных уголков мира с определенной периодичностью видят образы святых, например, Иисуса Христа. Силуэты возникают порою на подгоревших тостах, влажных стенах и т.д. Также время от времени появляются демонические облики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вот недавно подводный фотограф «Calypso Star Charters», проживающий в Порт-Линкольне, запечатлел на камеру акулу из нестандартного ракурса. При анализе снимка оказалось, что тело рыбы похоже на улыбающегося дьявола.
Открытый рот в перевернутом виде подобен демонической улыбке, грудные мышцы – глазам и носу, а боковые плавники образовали рога. Фотография была выложена в Инстаграме, где быстро стала популярной.
Увиденное – это яркий пример парейдолической иллюзии, при которой мы распознаем знакомые лица и предметы в самых обычных объектах. Фотограф Томас Колбунг, в свою очередь, уверен, что заснятое – это знак свыше, а не просто воображение.
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По его мнению, лицо Люцифера не просто так появилось на теле большой белой акулы – самого жестокого хищника морей и океанов. Рыбина может легко перекусить человека напополам.
Люди из разных уголков мира с определенной периодичностью видят образы святых, например, Иисуса Христа. Силуэты возникают порою на подгоревших тостах, влажных стенах и т.д. Также время от времени появляются демонические облики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Вот недавно подводный фотограф «Calypso Star Charters», проживающий в Порт-Линкольне, запечатлел на камеру акулу из нестандартного ракурса. При анализе снимка оказалось, что тело рыбы похоже на улыбающегося дьявола.
Открытый рот в перевернутом виде подобен демонической улыбке, грудные мышцы – глазам и носу, а боковые плавники образовали рога. Фотография была выложена в Инстаграме, где быстро стала популярной.
Увиденное – это яркий пример парейдолической иллюзии, при которой мы распознаем знакомые лица и предметы в самых обычных объектах. Фотограф Томас Колбунг, в свою очередь, уверен, что заснятое – это знак свыше, а не просто воображение.
Читайте также: Лох-Несское чудовище все чаще попадает на фото
По его мнению, лицо Люцифера не просто так появилось на теле большой белой акулы – самого жестокого хищника морей и океанов. Рыбина может легко перекусить человека напополам.
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