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Так выглядит девочка с жуткими инопланетными глазами

Так выглядит девочка с жуткими инопланетными глазами Глаза этой девочки имеют высокую светочувствительность и жуткий внешний вид.

Глядя на фотографии 2-летней жительницы Миннесоты Мелани Дикерсон, многие пользователи Интернета приходят к выводу, что это сверхреалистичная кукла, или же снимки подверглись монтажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Некоторые завсегдатаи Сети даже полагают, будто на данных кадрах запечатлен гибрид человека и инопланетянина. Ну а кто-то с содроганием вспоминает страшные городские легенды о сверхъестественных детях с черными глазами.

Глаза у девочки в самом деле практически полностью черные. Маленькая американка имеет редкое генетическое отклонение под названием синдром Аксенфельда-Ригера, из-за которого строение ее зрачков нарушено, а радужная оболочка полностью отсутствует. Благодаря этому неестественно огромные зрачки Мелани занимают почти всю переднюю часть ее глаз, придавая ребенку одновременно очаровательный, словно у мультипликационного персонажа, и несколько пугающий вид.

Дикерсон весьма повезло, что ее состояние ограничивается лишь внешней необычностью и высокой светочувствительностью глаз, из-за которой наша героиня вынуждена носить темные очки даже при слабом солнце. У многих других детей с синдромом Аксенфельда-Ригера встречаются глаукома и глухота. Мать девочки Карина Дикерсон рассказывает, что некоторые незнакомцы всерьез пугаются глаз малышки (когда она без очков), однако сама Карина считает их невероятно красивыми.

По словам женщины, когда ее дочь появилась на свет, глаза Мелани были совершенно нормальными для младенца. Лишь со временем родители стали замечать, что ее зрачки расширяются все больше и больше, закрывая радужную оболочку, а яркий свет причиняет малышке боль.

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В 5-месячном возрасте девочке провели операцию на глазах для снижения риска развития глаукомы. Родные надеются, что необычная внешность не станет препятствием для нормального общения Мелани со сверстниками, а в дальнейшем – для полноценной жизни…

Так выглядит девочка с жуткими инопланетными глазами
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 Теги: девочка, глаза

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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