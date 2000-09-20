Раздел: Невероятное
Уфологи рассказали о спасении Земли пришельцами
Запись полета НЛО недавно появилась на YouTube.
Все разговоры, в том числе и пророческие заверения, о вселенской катастрофе по случаю приближения к Земле загадочной планеты Нибиру оказались все теми же пустыми предсказаниями конца света, которых было в истории человечества, наверное, тысячи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот и сентябрь на исходе, хотя именно в это время пророки всех мастей сулили нам очередной Апокалипсис. Но… жуткий сценарий опять оказался надуманным. Или все-таки нет?
Дело в том, что уфологи утверждают, что столкновение с Нибиру предотвратили инопланетяне, которые давно уже курируют нашу планету. Свою невероятную версию исследователи инопланетного разума объясняют тем, что в последнее время активность НЛО, особенно возле нашей завезды и в Солнечной системе в целом настолько возросла, что это походило на отражение инопланетного разума приближающейся космической угрозы.
И объяснить эту активность, заверяют уфологи, можно только реальной опасностью со стороны Планеты Икс. Кстати, мировое правительство, которое знает и о пришельцах, и о Нибиру, видимо, много больше простых людей, даже видных ученых, не говоря уже о независимых исследователях, в это время тоже вело себя очень странно: закрывало обсерватории, вбрасывало информацию об инопланетянах и так далее, словно готовило широкую общественность к чему-то важному. С другой стороны, на Земле происходили довольно странные вещи, к примеру, необъяснимые отключения электроэнергии во многих местах.
В подтверждение своей теории уфологи предлагают посмотреть видеоролик, который якобы демонстрирует возвращение к Земле части армады НЛО, которая, вполне возможно, участвовала в отражении космической атаки со стороны Нибиру.
Предположение, конечно, на уровне самых фантастических звездных космических войн, которые мы привыкли видеть только в кинотеатрах. Неужели эта фантастика постепенно становится реальностью? Неужели прав известный режиссер Нил Бломкамп, который в одном из многочисленных интервью сказал:
Никто особо не задумывается над тем, зачем Голливуд выпускает столько фантастических фильмов, а ведь все они не только с интересными сюжетами и различными сногсшибательными эффектами, но и со скрытым смыслом. Смысл всех этих картин – спрятать в лесу дерево, запутать зрителя, создать в голове простого человека нечто противоположное, то есть представить правду сказкой, фантазией. И тогда уже никто не поверит в реальность инопланетян, которая на самом деле не столь фантастична.
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Вы тоже считаете, что инопланетяне и НЛО – это выдумка уфологов? А уж информация о флоте пришельцев, отправившихся спасать Землю от приближающейся Нибиру – и вовсе что-то запредельное, не так ли? Но стоит иметь в виду, что Нил Бломкамп говорил свои слова на полном серьезе и со знанием дела…
Все разговоры, в том числе и пророческие заверения, о вселенской катастрофе по случаю приближения к Земле загадочной планеты Нибиру оказались все теми же пустыми предсказаниями конца света, которых было в истории человечества, наверное, тысячи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот и сентябрь на исходе, хотя именно в это время пророки всех мастей сулили нам очередной Апокалипсис. Но… жуткий сценарий опять оказался надуманным. Или все-таки нет?
Дело в том, что уфологи утверждают, что столкновение с Нибиру предотвратили инопланетяне, которые давно уже курируют нашу планету. Свою невероятную версию исследователи инопланетного разума объясняют тем, что в последнее время активность НЛО, особенно возле нашей завезды и в Солнечной системе в целом настолько возросла, что это походило на отражение инопланетного разума приближающейся космической угрозы.
И объяснить эту активность, заверяют уфологи, можно только реальной опасностью со стороны Планеты Икс. Кстати, мировое правительство, которое знает и о пришельцах, и о Нибиру, видимо, много больше простых людей, даже видных ученых, не говоря уже о независимых исследователях, в это время тоже вело себя очень странно: закрывало обсерватории, вбрасывало информацию об инопланетянах и так далее, словно готовило широкую общественность к чему-то важному. С другой стороны, на Земле происходили довольно странные вещи, к примеру, необъяснимые отключения электроэнергии во многих местах.
В подтверждение своей теории уфологи предлагают посмотреть видеоролик, который якобы демонстрирует возвращение к Земле части армады НЛО, которая, вполне возможно, участвовала в отражении космической атаки со стороны Нибиру.
Предположение, конечно, на уровне самых фантастических звездных космических войн, которые мы привыкли видеть только в кинотеатрах. Неужели эта фантастика постепенно становится реальностью? Неужели прав известный режиссер Нил Бломкамп, который в одном из многочисленных интервью сказал:
Никто особо не задумывается над тем, зачем Голливуд выпускает столько фантастических фильмов, а ведь все они не только с интересными сюжетами и различными сногсшибательными эффектами, но и со скрытым смыслом. Смысл всех этих картин – спрятать в лесу дерево, запутать зрителя, создать в голове простого человека нечто противоположное, то есть представить правду сказкой, фантазией. И тогда уже никто не поверит в реальность инопланетян, которая на самом деле не столь фантастична.
Читайте также: Так выглядит девочка с жуткими инопланетными глазами
Вы тоже считаете, что инопланетяне и НЛО – это выдумка уфологов? А уж информация о флоте пришельцев, отправившихся спасать Землю от приближающейся Нибиру – и вовсе что-то запредельное, не так ли? Но стоит иметь в виду, что Нил Бломкамп говорил свои слова на полном серьезе и со знанием дела…
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