Раздел: Невероятное
Психологи описали страх перед вечной жизнью
Это состояние встречается довольно редко.
Очень многие люди мечтают о вечной молодости или бессмертии. Другие же хотят достичь "вечных небес блаженства" в загробной жизни или переродиться в новом теле, так как душа для них бессмертна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Но есть категория людей, которых ужасает само понятие бесконечности, касается ли оно существования в физическом теле или в загробном мире. Настолько ужасает, что прямо влияет на качество их жизни.
Эти люди страдают от малоизвестного и еще очень мало обсуждаемого состояния под названием апейрофобия (apeirophobia).
Даже в сети вы найдете очень мало информации об этом состоянии, о нем даже нет страницы в Википедии и тем более ее нет на крупных медицинских порталах. Но страх перед бесконечностью регулярно всплывает в обычном бытовом общении людей или в общении на интернет-форумах.
Наверное сложно найти хотя бы одного человека, который хотя бы раз в своей жизни не ужасался тому, насколько ничтожен отдельный человек перед огромаднейшей и бесконечной вселенной. Однако поужасавшись этому, нормальный человек возвращается к своей привычной жизни, где страх перед бесконечностью ничтожен по сравнению со страхом заболеть раком.
Но у людей с реальной апейрофобией этот страх никуда не уходит, его можно лишь подавить на время. От этого страха у них может развиться бессонница, депрессии и даже появиться желание совершить суицид. При этом таким людям очень сложно объяснить свое состояние другим и поэтому они все носят в себе.
В отличие от страха высоты или страха пауков, которые легко объяснимы и понятны, страх перед бесконечностью для обычных людей очень смутен. При этом страдающие апейрофобией нередко очень красноречивы и вполне доходчиво могут объяснить почему их ужасает вечное и непрекращающееся существование без каких либо возможностей это прекратить.
"Я просто боюсь, что на каком-то этапе бесконечного существования я познаю, увижу и прочувствую все возможное и застряну в том, что для меня будет скучной мукой", - пишет Пол на сайте "Phobia Fear Release", посвященном различным фобиям, - "И я не буду иметь никакой возможности что-то изменить и застряну в вечности навсегда".
"Я знаю, что для большинства христиан идея вечной загробной жизни является чем-то вдохновляющим, но для меня это звучит как мука", - рассказывает другой пользователь по имени Том, - "Однажды я лежал в постели и размышлял о вечном существовании и мне стало очень страшно. Когда я пытался рассказать это жене, я уверен, что она подумала будто я сошел с ума. У меня хорошая семья, успешная карьера, но этот страх съедает меня изнутри".
Но страх вечной жизни только одна сторона медали. Некоторые люди с апейрофобией не имеют никаких проблем с идеей вечной жизни, но в ужасе от бесконечности в целом.
"Я чувствую, что мы все совершенно ничтожные крошки по сравнению с Вселенной", - написала однажды Джейн Адкинс на своей страничке в фейсбук, - "Когда я начинаю думать о том, что за бесконечный мир существует за пределами нашей Солнечной системы, мои мысли автоматически останавливаются, чтобы защитить меня от состояния, похожего на панику. Когда я узнала о существовании черных дыр, это стало причиной моих ночных кошмаров в течении нескольких дней. Также мысль о том, какие огромные расстояния между галактиками, для меня невыносима".
Подобные рассуждения можно сотнями найти в интернете. Больных апейрофобией в разной степени на самом деле не так и мало. Большинство из людей, столкнувшихся с таким состоянием, начинают искать информацию об этом везде, где можно. Но как мы писали выше, информации о подобной фобии очень мало. Поэтому людям в основном приходиться просто стараться сдерживать все в себе иначе можно просто сойти с ума.
Врачи, которых заинтересовало это состояние, пока не в состоянии указать причину того, что может вызвать сильную апейрофобию. Скорее всего это как-то связано с работой мозга.
Мартин Винер, доцент кафедры когнитивной и поведенческой нейробиологии университета Джорджа Мейсона, рассказал в интервью The Atlantic два года назад о том, что может быть причина скрыта в лобной части мозга, которая развивается одной из последних по ходу взросления человека.
Лобные доли заканчивают свое основное развитие примерно в возрасте 15 лет, после чего с большой скоростью начинается выброс нового нервного материала - вторичная стадия роста лобных долей. Это явление было открыто сравнительно недавно, в конце 1980-х.
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"В подростковом возрасте происходит осознание того, что ты становишься взрослым. Я подозреваю, что апейрофобия начинает развиваться именно тогда и это не сильно отличается от тревог и беспокойств перед страхом взросления, страха старости или страха смерти".
Очень многие люди мечтают о вечной молодости или бессмертии. Другие же хотят достичь "вечных небес блаженства" в загробной жизни или переродиться в новом теле, так как душа для них бессмертна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Но есть категория людей, которых ужасает само понятие бесконечности, касается ли оно существования в физическом теле или в загробном мире. Настолько ужасает, что прямо влияет на качество их жизни.
Эти люди страдают от малоизвестного и еще очень мало обсуждаемого состояния под названием апейрофобия (apeirophobia).
Даже в сети вы найдете очень мало информации об этом состоянии, о нем даже нет страницы в Википедии и тем более ее нет на крупных медицинских порталах. Но страх перед бесконечностью регулярно всплывает в обычном бытовом общении людей или в общении на интернет-форумах.
Наверное сложно найти хотя бы одного человека, который хотя бы раз в своей жизни не ужасался тому, насколько ничтожен отдельный человек перед огромаднейшей и бесконечной вселенной. Однако поужасавшись этому, нормальный человек возвращается к своей привычной жизни, где страх перед бесконечностью ничтожен по сравнению со страхом заболеть раком.
Но у людей с реальной апейрофобией этот страх никуда не уходит, его можно лишь подавить на время. От этого страха у них может развиться бессонница, депрессии и даже появиться желание совершить суицид. При этом таким людям очень сложно объяснить свое состояние другим и поэтому они все носят в себе.
В отличие от страха высоты или страха пауков, которые легко объяснимы и понятны, страх перед бесконечностью для обычных людей очень смутен. При этом страдающие апейрофобией нередко очень красноречивы и вполне доходчиво могут объяснить почему их ужасает вечное и непрекращающееся существование без каких либо возможностей это прекратить.
"Я просто боюсь, что на каком-то этапе бесконечного существования я познаю, увижу и прочувствую все возможное и застряну в том, что для меня будет скучной мукой", - пишет Пол на сайте "Phobia Fear Release", посвященном различным фобиям, - "И я не буду иметь никакой возможности что-то изменить и застряну в вечности навсегда".
"Я знаю, что для большинства христиан идея вечной загробной жизни является чем-то вдохновляющим, но для меня это звучит как мука", - рассказывает другой пользователь по имени Том, - "Однажды я лежал в постели и размышлял о вечном существовании и мне стало очень страшно. Когда я пытался рассказать это жене, я уверен, что она подумала будто я сошел с ума. У меня хорошая семья, успешная карьера, но этот страх съедает меня изнутри".
Но страх вечной жизни только одна сторона медали. Некоторые люди с апейрофобией не имеют никаких проблем с идеей вечной жизни, но в ужасе от бесконечности в целом.
"Я чувствую, что мы все совершенно ничтожные крошки по сравнению с Вселенной", - написала однажды Джейн Адкинс на своей страничке в фейсбук, - "Когда я начинаю думать о том, что за бесконечный мир существует за пределами нашей Солнечной системы, мои мысли автоматически останавливаются, чтобы защитить меня от состояния, похожего на панику. Когда я узнала о существовании черных дыр, это стало причиной моих ночных кошмаров в течении нескольких дней. Также мысль о том, какие огромные расстояния между галактиками, для меня невыносима".
Подобные рассуждения можно сотнями найти в интернете. Больных апейрофобией в разной степени на самом деле не так и мало. Большинство из людей, столкнувшихся с таким состоянием, начинают искать информацию об этом везде, где можно. Но как мы писали выше, информации о подобной фобии очень мало. Поэтому людям в основном приходиться просто стараться сдерживать все в себе иначе можно просто сойти с ума.
Врачи, которых заинтересовало это состояние, пока не в состоянии указать причину того, что может вызвать сильную апейрофобию. Скорее всего это как-то связано с работой мозга.
Мартин Винер, доцент кафедры когнитивной и поведенческой нейробиологии университета Джорджа Мейсона, рассказал в интервью The Atlantic два года назад о том, что может быть причина скрыта в лобной части мозга, которая развивается одной из последних по ходу взросления человека.
Лобные доли заканчивают свое основное развитие примерно в возрасте 15 лет, после чего с большой скоростью начинается выброс нового нервного материала - вторичная стадия роста лобных долей. Это явление было открыто сравнительно недавно, в конце 1980-х.
Читайте также: Уфологи рассказали о спасении Земли пришельцами
"В подростковом возрасте происходит осознание того, что ты становишься взрослым. Я подозреваю, что апейрофобия начинает развиваться именно тогда и это не сильно отличается от тревог и беспокойств перед страхом взросления, страха старости или страха смерти".
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