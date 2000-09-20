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Раздел: Невероятное  
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Расшифровано древнее египетское любовное заклинание

Расшифровано древнее египетское любовное заклинаниеПапирус является частью большой книги.

Папирусу, на котором оно написано, по словам ученых около 1300 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Заклинание, которое начертано на древнем папирусе, скорее всего использовалось для сложных жизненных ситуаций, вроде любовного треугольника или невозможности жениться на любимом человеке.

Как отмечает преподаватель Страсбургского университета во Франции Корши Досу, которому и удалось расшифровать древний документ, текст написан на коптском. Это египетский язык, в котором используется греческий алфавит. Во фрагментах, которые еще сохранились, можно перевести фразы «Я призываю тебя», «ты растворишься», «каждый Бог Адамов».

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Есть предположение, что папирус является частью большой книги. Он хранится в университете в Сиднее, однако, ученые до сих пор гадают, как он мог оказаться в Австралии.
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 Теги: любовное заклинание, Египет

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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