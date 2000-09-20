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Раздел: Невероятное  
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На Марсе найдена зона жизни

На Марсе найдена зона жизниУдалось установить содержание на горных породах планеты.

Такое открытие сделали американские учёные Брауновского университета. Как оказалось, условия для жизнедеятельности микроорганизмов на Марсе были вполне подходящими.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Хемосинтетические микроорганизмы получали свою энергию на Марсе за счёт окисления неорганических веществ. Однако ещё несколько миллиардов лет назад по неизвестным причинам они перестали там существовать и с тех пор Марс известен как безжизненная красная пустыня.

Благодаря данным, полученным со спутника Mars Odyssey, удалось установить содержание на горных породах планеты тория и калия - радиоактивных веществ. Причём количество тория, урана и калия вместе взятых было вполне достаточно для образования воды. Но главное, что поразило исследователей - потенциально пригодная для жизни территория в несколько километров. Благодаря радиолизу на этой территории было бы достаточное количество воды для обитания нескольких миллионов живых организмов. По какой причине теперь всего этого нет - по сей день остаётся загадкой.

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Стоит отметить, что раннее знаменитый уфолог Скотт Уоринг упоминал о том, что на Марсе когда-то была жизнь, но по неизвестным причинам перестала существовать. Однако, по его словам, это и близко не означает то, что останков живших на «красной планете» существ нельзя обнаружить в наши дни.
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 Теги: Марс, зона жизни

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Сегодня, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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