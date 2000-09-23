Раздел: Невероятное
Стало известно, на сколько метров сместилась ось Земли
Процесс смещения продолжается до сих пор.
Ученые отметили, что за последние сто лет ось вращения нашей планеты сместилась почти на 11 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Данный процесс был спровоцирован некоторыми факторами:
- увеличение среднегодовой температуры привело к таянию ледников, как следствие – уровень Мирового океана поднялся;
- на территориях из-за таяния льда снизилась нагрузка, суши стало больше;
- внутри планеты регистрируется медленный отток вязкого слоя мантии.
Регулярные исследования показали, что каждый год смещение оси происходит в сторону 74° западной долготы. Сперва эксперты винили в изменениях ледниковую изостатическую корректировку, когда Земля, освободившись от ледяного балласта, поднимается на определенную высоту. Однако только по этой причине смещение происходило бы только на 3,5 см, а не на 10,5.
Читайте также: Уфологи рассказали о спасении Земли пришельцами
В НАСА в ходе компьютерного моделирования также привели такие факторы, как изменение уровня моря, истощение подземных вод, постройка новых резервуаров и т.д. Позже выяснилось, что на смещение влияет также мантия, которая двигается неравномерно: раскаленное вещество сперва идет вверх от ядра, а затем опускается вниз при остывании.
Ученые отметили, что за последние сто лет ось вращения нашей планеты сместилась почти на 11 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Данный процесс был спровоцирован некоторыми факторами:
- увеличение среднегодовой температуры привело к таянию ледников, как следствие – уровень Мирового океана поднялся;
- на территориях из-за таяния льда снизилась нагрузка, суши стало больше;
- внутри планеты регистрируется медленный отток вязкого слоя мантии.
Регулярные исследования показали, что каждый год смещение оси происходит в сторону 74° западной долготы. Сперва эксперты винили в изменениях ледниковую изостатическую корректировку, когда Земля, освободившись от ледяного балласта, поднимается на определенную высоту. Однако только по этой причине смещение происходило бы только на 3,5 см, а не на 10,5.
Читайте также: Уфологи рассказали о спасении Земли пришельцами
В НАСА в ходе компьютерного моделирования также привели такие факторы, как изменение уровня моря, истощение подземных вод, постройка новых резервуаров и т.д. Позже выяснилось, что на смещение влияет также мантия, которая двигается неравномерно: раскаленное вещество сперва идет вверх от ядра, а затем опускается вниз при остывании.
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