» » Стало известно, на сколько метров сместилась ось Земли
Раздел: Невероятное  
0

Стало известно, на сколько метров сместилась ось Земли

Стало известно, на сколько метров сместилась ось Земли Процесс смещения продолжается до сих пор.

Ученые отметили, что за последние сто лет ось вращения нашей планеты сместилась почти на 11 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Данный процесс был спровоцирован некоторыми факторами:

- увеличение среднегодовой температуры привело к таянию ледников, как следствие – уровень Мирового океана поднялся;
- на территориях из-за таяния льда снизилась нагрузка, суши стало больше;
- внутри планеты регистрируется медленный отток вязкого слоя мантии.

Регулярные исследования показали, что каждый год смещение оси происходит в сторону 74° западной долготы. Сперва эксперты винили в изменениях ледниковую изостатическую корректировку, когда Земля, освободившись от ледяного балласта, поднимается на определенную высоту. Однако только по этой причине смещение происходило бы только на 3,5 см, а не на 10,5.

Читайте также: Уфологи рассказали о спасении Земли пришельцами

В НАСА в ходе компьютерного моделирования также привели такие факторы, как изменение уровня моря, истощение подземных вод, постройка новых резервуаров и т.д. Позже выяснилось, что на смещение влияет также мантия, которая двигается неравномерно: раскаленное вещество сперва идет вверх от ядра, а затем опускается вниз при остывании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: земная ось, смещение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     112
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, на сколько вырос уровень Мирового океана Ученые рассказали, на сколько вырос уровень Мирового океана

В 2018 году разрушение ледяного покрова произошло уже два раза.

Ученые рассказали, в какую сторону сдвигается магнитное поле Земли Ученые рассказали, в какую сторону сдвигается магнитное поле Земли

Смещение происходит довольно медленно.

Смещение орбиты Земли может привести к катастрофе Смещение орбиты Земли может привести к катастрофе

Ученые получили более подробные данные об изменениях в направлении магнитного поля Земли.

Ученые выяснили, к чему может привести смещение орбиты Земли Ученые выяснили, к чему может привести смещение орбиты Земли

В результате смещения существенно изменится климат, что повлечет за собой гибель живых организмов

Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли

Орбита Земли немного удлиняется из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх