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Стало известно, на сколько метров сместилась ось Земли

Стало известно, на сколько метров сместилась ось Земли

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