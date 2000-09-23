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Раздел: Невероятное  
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Бывший сотрудник Всемирного банка рассказал о тайном мировом правительстве

Бывший сотрудник Всемирного банка рассказал о тайном мировом правительстве Согласно этой информации, миром управляет Черный Папа.

Конспирологи уже долгое время пытаются доказать, что властную верхушку этого мира составляют далеко не люди, а существа с необычайно развитым интеллектом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Однако диванные эксперты – это одно, а бывший работник Всемирного банка – другое. Карен Хьюдес продолжительное время работала в банковской сфере (являлась сотрудницей в юридическом департаменте Всемирного банка). Она заявила, что миром управляют далеко не люди.

Если верить рассказам женщины, на земле имеется главный гуманоид, которого именуют Черным Папой. Представитель совсем другого вида сумел захватить власть на планете еще во времена Ледникового периода. Гуманоид отличается невероятными умственными способностями и отсутствием эмоций.

Также имеется и другой вид инопланетян, который кардинально отличается от нас. Создания характеризуются вытянутыми черепами и особым ДНК, который не позволяет виду скреститься с человеком. Именно эти создания построили сооружения, которыми сейчас восхищаются люди, а также составили карты местности.

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По словам Керен, на мировую экономику оказывает влияние «глобальная сеть корпоративного контроля», которая включает юридические лица финансовой сферы и банковской.
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 Теги: тайное правительство, конспирология

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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