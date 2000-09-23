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Конспирологи рассказали, где спрятана машина времени Гитлера
По словам исследователей, в нацистской Германии разработали уникальное устройство.
Некоторые специалисты уверены, что нацисты сумели создать машину времени «Колокол», которую во время Второй мировой тайком отправили в Южную Америку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Изначально Гитлер дал указание сохранять тайно сделанное оружие, именуемое Wunderwaffe, на территории объекта Der Riese (находится в Совиных горах в Польше).
Разработка позволяет перемещаться в то или иное время и обладает атигравитационными свойствами. При тестировании установки умерло несколько немецких ученых.
Офицер Германии Якоб Спорренберг когда-то признался, что работа над машиной времени, действительно, велась. Сам аппарат был перемещен в Америку. Подобные заявления военный сделал в польском суде, когда его осуждали за преступления. Также Якоб рассказал, что для обеспечения секретности всех работ было убито 60 ученых.
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Конспирологи в собственных доводах обращают внимание именно на признания офицера. Если верить данным специалистов, машина составляет в ширину 2,75 метров, а в длину – 4,57 м. Занимаемая аппаратом площадь равняется 200 метрам. В ходе тестирования установки растения разлагались, а живые существа умирали.
Некоторые специалисты уверены, что нацисты сумели создать машину времени «Колокол», которую во время Второй мировой тайком отправили в Южную Америку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Изначально Гитлер дал указание сохранять тайно сделанное оружие, именуемое Wunderwaffe, на территории объекта Der Riese (находится в Совиных горах в Польше).
Разработка позволяет перемещаться в то или иное время и обладает атигравитационными свойствами. При тестировании установки умерло несколько немецких ученых.
Офицер Германии Якоб Спорренберг когда-то признался, что работа над машиной времени, действительно, велась. Сам аппарат был перемещен в Америку. Подобные заявления военный сделал в польском суде, когда его осуждали за преступления. Также Якоб рассказал, что для обеспечения секретности всех работ было убито 60 ученых.
Читайте также: Бывший сотрудник Всемирного банка рассказал о тайном мировом правительстве
Конспирологи в собственных доводах обращают внимание именно на признания офицера. Если верить данным специалистов, машина составляет в ширину 2,75 метров, а в длину – 4,57 м. Занимаемая аппаратом площадь равняется 200 метрам. В ходе тестирования установки растения разлагались, а живые существа умирали.
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