Раздел: Невероятное
Американец стал свидетелем полета птеродактилей
Мужчина утверждает, что видел живых динозавров.
Житель Висконсина по имени Кевин поведал свою историю в аудиоподкасте на паранормальном сайте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"4 октября 2011 года я возвращался из гостей домой. Я живу на севере Висконсина. В тот момент была поздняя ночь, примерно 2.30 и я ехал в одиночестве по пустой дороге.
Рядом с дорогой проходит участок с рощей кленовых деревьев и большим газопроводом. И там же проходит канава и вот я неудачно вильнул и въехал в эту канаву. Когда я выезжал из нее, мои яркие передние фары выхватили на фоне неба два объекта, летящих с запада на восток.
И это были два самых реальных птеродактиля!
Это не могло быть ничем иным и когда я увидел это, я сразу же подумал, что никогда не смогу никому рассказать об этом, мне никто не поверит. А в голове промелькнуло "Вау, мне лучше остановиться на ночлег, я слишком долго не спал".
Это было 4 октября и на небе была яркая луна, поэтому я очень хорошо рассмотрел два их силуэта. Не помню, было ли полнолуние, но Луна светила очень сильно. Кроме того мои фары тоже освещали их, пока я наконец не выехал на дорогу обратно.
Кроме удивления я также ощутил страх. Эти твари летели невысоко, примерно на высоте 50 футов (15 метров), ниже уровня деревьев, но летели они очень быстро, скорость была крейсерская.
(В этот момент ведущий подкаста Клайв Льюис спросил Кевина как он понял, что это именно птеродактили, а не просто крупные птицы).
Я сразу же разглядел на их головах вытянутые длинные образования, торчащие под углом в 45 градусов. Да и размах крыльев у них был около 40 футов (12 метров). Самые крупные птицы в наших краях это журавли, но у них нет таких наростов на головах и размах крыльев куда меньше. У нас на озере Верхнем обитают лебеди, но они тоже не подходят под то, что я видел.
Я долго никому ничего не рассказывал об увиденном, люди бы решили, что я свихнулся. Я ведь видел этих птеродактилей в одиночестве, со мной в машине была лишь моя собака, но она к сожалению не разговаривает (смеется).
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Но с тех пор я не могу выбросить эту картинку из моей головы, все время прокручиваю их быстрый пролет при свете луны и фар моей машины. И все время убеждаюсь, что я видел именно то, что видел".
Житель Висконсина по имени Кевин поведал свою историю в аудиоподкасте на паранормальном сайте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"4 октября 2011 года я возвращался из гостей домой. Я живу на севере Висконсина. В тот момент была поздняя ночь, примерно 2.30 и я ехал в одиночестве по пустой дороге.
Рядом с дорогой проходит участок с рощей кленовых деревьев и большим газопроводом. И там же проходит канава и вот я неудачно вильнул и въехал в эту канаву. Когда я выезжал из нее, мои яркие передние фары выхватили на фоне неба два объекта, летящих с запада на восток.
И это были два самых реальных птеродактиля!
Это не могло быть ничем иным и когда я увидел это, я сразу же подумал, что никогда не смогу никому рассказать об этом, мне никто не поверит. А в голове промелькнуло "Вау, мне лучше остановиться на ночлег, я слишком долго не спал".
Это было 4 октября и на небе была яркая луна, поэтому я очень хорошо рассмотрел два их силуэта. Не помню, было ли полнолуние, но Луна светила очень сильно. Кроме того мои фары тоже освещали их, пока я наконец не выехал на дорогу обратно.
Кроме удивления я также ощутил страх. Эти твари летели невысоко, примерно на высоте 50 футов (15 метров), ниже уровня деревьев, но летели они очень быстро, скорость была крейсерская.
(В этот момент ведущий подкаста Клайв Льюис спросил Кевина как он понял, что это именно птеродактили, а не просто крупные птицы).
Я сразу же разглядел на их головах вытянутые длинные образования, торчащие под углом в 45 градусов. Да и размах крыльев у них был около 40 футов (12 метров). Самые крупные птицы в наших краях это журавли, но у них нет таких наростов на головах и размах крыльев куда меньше. У нас на озере Верхнем обитают лебеди, но они тоже не подходят под то, что я видел.
Я долго никому ничего не рассказывал об увиденном, люди бы решили, что я свихнулся. Я ведь видел этих птеродактилей в одиночестве, со мной в машине была лишь моя собака, но она к сожалению не разговаривает (смеется).
Читайте также: Конспирологи рассказали, где спрятана машина времени Гитлера
Но с тех пор я не могу выбросить эту картинку из моей головы, все время прокручиваю их быстрый пролет при свете луны и фар моей машины. И все время убеждаюсь, что я видел именно то, что видел".
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