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Раздел: Невероятное  
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В США получили доказательство приближения планеты Нибиру

В США получили доказательство приближения планеты Нибиру Снявший видео мужчина уверен, что на нем видна Планета Х.

Планета Х уже вошла в Млечный Путь. На это, по словам экспертов, указывает появление второго солнца над Соединенными Штатами. Заснял еще одно светило американец рано утром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Уфологи давно говорят о Нибиру, которая якобы мчится прямо к Земле. Именно это небесное тело приведет к концу света. Начиная с 2017 года, проповедники и мистики регулярно предвещают смерть всему живому. Конец настанет, если верить рассказам, совсем скоро.

Некоторые люди лично наблюдали Нибиру в небе. В качестве доказательства своих слов они приводят фотографии и видеозаписи. Ученые же не предоставляют никаких сведений о наличии Планеты Х. В НАСА вообще раскритиковали все теории о Нибиру.

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Эксперты утверждают, что все истории о планете – выдумки. Ни одна теория не подтверждена фактами. Если бы Планета Х существовала, то её давно бы заметили астрономы и зафиксировало оборудование американского космического агентства. Более того, тело просматривалось бы из земли невооруженным взглядом.

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 Теги: Нибиру, видео

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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