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В Японии запланировали 2 миссии на Луну

В Японии запланировали 2 миссии на ЛунуМиссии запланированы на 2020 год.

Частная японская компания ispace договорилась со SpaceX о транспортировке своих космических аппаратов на поверхность Луны. Две миссии запланированы на 2020 и 2021 годы и будут служить демонстрацией технологических возможностей компании, которая имеет большие амбиции стать службой доставки грузов на спутник Земли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Первая из двух миссий ispace заключается в том, чтобы отправить космический корабль на лунную орбиту. Если она окажется успешной, компания приступит ко второй миссии, в рамках которой на поверхность Луны отправятся посадочный модуль и ровер для исследования поверхности. Все аппараты будут доставлены на высокую орбиту ракетами Falcon 9, остальную часть пути они преодолеют самостоятельно.

Ранее команда ispace принимала участие в конкурсе Google Lunar X Prize, целью которого была отправка на Луну первого коммерческого космического аппарата. В рамках этого конкурса компания создала луноход Hakuto, что в переводе означает "белый кролик". Однако в этом году X Prize был отменен, поскольку никто из участников не вложился в установленные сроки.

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Тем не менее для своих будущих миссий ispace планирует использовать модернизированную версию Hakuto. Ровер стал мощнее, может передвигаться на более дальние расстояния и перевозить больше груза. Он также оборудован датчиком для поиска воды. Что касается посадочного модуля, то это будет совершенно новый аппарат. Изначально планировалось использовать модуль другой команды конкурса X Prize TeamIndus, но в итоге было решено создавать свой аппарат, концепт которого ispace продемонстрировала в конце прошлого года.

До того, как посадочный модуль и луноход отправятся на Луну, компания попытается запустить космический корабль на лунную орбиту, где он будет находиться в течение 1-2 месяцев. За это время специалисты проверят в работе его навигационные системы, а также сделают несколько снимков поверхности Луны и отправят их на Землю. Проект корабля недавно был утвержден группой экспертов из космического агентства Японии, и компания уже приступила к его сборке. Первые тесты запланированы на весну 2019 года.

Для финансирования первых миссий ispace будет использовать $95 млн, собранных в рамках краудфандинговой кампании. В конечном итоге ispace надеется создать устойчивую космическую инфраструктуру, поставляя груз на Луну, а также использовать воду, найденную на спутнике Земли в качестве ресурса для будущих космических путешествий. Тем временем, некоторые другие финалисты X Prize также планируют отправить свои посадочные модули на Луну в ближайшие два года. Это израильская команда SpaceIL и американская Astrobotic.
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 Теги: Япония, Луна, полет

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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