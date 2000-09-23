Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили самый древний протез
Артефакт является древнейшим скульптурным изображением части человеческого тела на территории Европы
Очередное любопытное открытие сделала пара археологов-любителей, исследуя побережье озера Биль в северо-западной части Швейцарии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua
Так известно, что исследователи обнаружили древнейшую на территории Европы скульптуру, изображающую часть человеческого тела. Не далеко от нее также извлекли фрагмент ребра, бронзовый кинжал и, так сказать жемчужина данного открытия, бронзовая ладонь с отломанными пальцами.
Как сообщили ученые, вес найденной руки составил около 400 г, она оказалась чуть меньше натуральной величины.
На металлической кисти была манжета из золота, а внизу располагались отверстия. Как предполагают специалисты, вероятно, чтобы прикреплять руку к скульптуре или столбу.
"Мы обнаружили кисть руки, сделанную из бронзы и золота около 3,5 тысяч лет назад. Внизу на руке были сделаны отверстия, которые, предположительно, позволяли прикреплять ее на палку или столб", - рассказали археологи.
По данным на настоящее время, артефакт является древнейшим скульптурным изображением части человеческого тела на территории Европы.
Находку передали в надежные руки исследователей. Так удалось узнать, для прикрепления золотой манжеты на запястье использовался маленький кусочек растительного клея именно он позволил датировать скульптуру: ей около 3,4−3,5 тысячи лет.
Археологи из Швейцарии и Германии, занимавшиеся исследованиям, говорят, что ничего подобного им до сих пор не попадалось.
Так к примеру весной этого года, исследователи из Бернской археологической службы провели раскопки на том же месте. В результате была найдена могила с останками мужчины средних лет, похороненного над более древним каменным сооружением.
Здесь же был обнаружен отломанный бронзовый палец, который идеально подошел к найденной ранее руке, а ещё - бронзовая игла (очевидно, булавка для одежды) и спираль, напоминающая украшение для волос.
Назначение руки остается непонятным - это может быть частью статуи или атрибута власти, с которым покойного отправили в последний путь. Ученые не исключают, что бронзовая рука могла использоваться в качестве весьма необычного "протеза" во время ритуалов.
Наличие золотой манжеты показывает, что мужчина принадлежал к высшему сословию, однако о ритуалах, при которых используются скульптурные кисти рук, ученым ничего не известно.
Читайте также: В Турции обнаружили интересный древнейший артефакт
Более того: в захоронениях периода 1400−1500 гг. до н.э. бронзовые предметы встречаются часто, но золото - редко. Исследования будут продолжены, однако шансов узнать о загадочном погребении немного. Причину этому назвали непрофессионалов, которые взялись проводить раскопки.
Очередное любопытное открытие сделала пара археологов-любителей, исследуя побережье озера Биль в северо-западной части Швейцарии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua
Так известно, что исследователи обнаружили древнейшую на территории Европы скульптуру, изображающую часть человеческого тела. Не далеко от нее также извлекли фрагмент ребра, бронзовый кинжал и, так сказать жемчужина данного открытия, бронзовая ладонь с отломанными пальцами.
Как сообщили ученые, вес найденной руки составил около 400 г, она оказалась чуть меньше натуральной величины.
На металлической кисти была манжета из золота, а внизу располагались отверстия. Как предполагают специалисты, вероятно, чтобы прикреплять руку к скульптуре или столбу.
"Мы обнаружили кисть руки, сделанную из бронзы и золота около 3,5 тысяч лет назад. Внизу на руке были сделаны отверстия, которые, предположительно, позволяли прикреплять ее на палку или столб", - рассказали археологи.
По данным на настоящее время, артефакт является древнейшим скульптурным изображением части человеческого тела на территории Европы.
Находку передали в надежные руки исследователей. Так удалось узнать, для прикрепления золотой манжеты на запястье использовался маленький кусочек растительного клея именно он позволил датировать скульптуру: ей около 3,4−3,5 тысячи лет.
Археологи из Швейцарии и Германии, занимавшиеся исследованиям, говорят, что ничего подобного им до сих пор не попадалось.
Так к примеру весной этого года, исследователи из Бернской археологической службы провели раскопки на том же месте. В результате была найдена могила с останками мужчины средних лет, похороненного над более древним каменным сооружением.
Здесь же был обнаружен отломанный бронзовый палец, который идеально подошел к найденной ранее руке, а ещё - бронзовая игла (очевидно, булавка для одежды) и спираль, напоминающая украшение для волос.
Назначение руки остается непонятным - это может быть частью статуи или атрибута власти, с которым покойного отправили в последний путь. Ученые не исключают, что бронзовая рука могла использоваться в качестве весьма необычного "протеза" во время ритуалов.
Наличие золотой манжеты показывает, что мужчина принадлежал к высшему сословию, однако о ритуалах, при которых используются скульптурные кисти рук, ученым ничего не известно.
Читайте также: В Турции обнаружили интересный древнейший артефакт
Более того: в захоронениях периода 1400−1500 гг. до н.э. бронзовые предметы встречаются часто, но золото - редко. Исследования будут продолжены, однако шансов узнать о загадочном погребении немного. Причину этому назвали непрофессионалов, которые взялись проводить раскопки.
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