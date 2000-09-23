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Ученые опубликовали первое в истории видео с поверхности астероида

Ученые опубликовали первое в истории видео с поверхности астероидаВидео на Землю передали роверы, совершившие посадку на поверхность астероида.

Агентство аэрокосмических исследований Японии JAXA опубликовала новую порцию данных, полученных от астероидных роверов MINERVA-II1.

Анимация состоит из 15 кадров, которые были получены 23 сентября 2018 года. Она охватывает 74 минуты реального времени, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Хаябуса-2 сбросила двух почти идентичных ровера, Minerva-II1A и Minerva-II1B, на поверхность Рюгу 21 сентября. В новом видео с ровера Minerva-II1B, вы можете наблюдать, как Солнце перемещается по небу, поскольку яркий солнечный свет отражается от блестящих скал, покрывающих поверхность Рюгу.

"Пожалуйста, найдите момент, чтобы насладиться "постоянством" этого нового мира", - говорится в заявлении официальных лиц JAXA, опубликованном 27 сентября. Видео было сделано из кадров, снятых в течение 1 часа и 14 минут, начиная с 22 сентября, 21:34 по восточному времени.

В отличие от роверов, которые приземлились на Марсе, у Minerva-II1A и Minerva-II1B нет колес. Вместо того, чтобы катиться по поверхности астероида, они предназначены для прыжков. Они могут прыгать на горизонтальные расстояния до 15 метров, и поскольку гравитация Рюгу очень слаба, это может занять до 15 минут.

В следующем году материнский корабль Хаябуса-2 спустится к поверхности астероида, чтобы собрать образцы, которые он вернет на Землю в 2020 году.

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Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с астероида Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Его орбита пересекает орбиту Земли и Марса.

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 Теги: астероид, видео

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Сегодня, 10:19 » Автор: Богдан Процив
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