Раздел: Невероятное
Ученые опубликовали первое в истории видео с поверхности астероида
Видео на Землю передали роверы, совершившие посадку на поверхность астероида.
Агентство аэрокосмических исследований Японии JAXA опубликовала новую порцию данных, полученных от астероидных роверов MINERVA-II1.
Анимация состоит из 15 кадров, которые были получены 23 сентября 2018 года. Она охватывает 74 минуты реального времени, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Хаябуса-2 сбросила двух почти идентичных ровера, Minerva-II1A и Minerva-II1B, на поверхность Рюгу 21 сентября. В новом видео с ровера Minerva-II1B, вы можете наблюдать, как Солнце перемещается по небу, поскольку яркий солнечный свет отражается от блестящих скал, покрывающих поверхность Рюгу.
"Пожалуйста, найдите момент, чтобы насладиться "постоянством" этого нового мира", - говорится в заявлении официальных лиц JAXA, опубликованном 27 сентября. Видео было сделано из кадров, снятых в течение 1 часа и 14 минут, начиная с 22 сентября, 21:34 по восточному времени.
В отличие от роверов, которые приземлились на Марсе, у Minerva-II1A и Minerva-II1B нет колес. Вместо того, чтобы катиться по поверхности астероида, они предназначены для прыжков. Они могут прыгать на горизонтальные расстояния до 15 метров, и поскольку гравитация Рюгу очень слаба, это может занять до 15 минут.
В следующем году материнский корабль Хаябуса-2 спустится к поверхности астероида, чтобы собрать образцы, которые он вернет на Землю в 2020 году.
Читайте также: NASA начнет искать внеземной разум
Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с астероида Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Его орбита пересекает орбиту Земли и Марса.
Агентство аэрокосмических исследований Японии JAXA опубликовала новую порцию данных, полученных от астероидных роверов MINERVA-II1.
Анимация состоит из 15 кадров, которые были получены 23 сентября 2018 года. Она охватывает 74 минуты реального времени, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Хаябуса-2 сбросила двух почти идентичных ровера, Minerva-II1A и Minerva-II1B, на поверхность Рюгу 21 сентября. В новом видео с ровера Minerva-II1B, вы можете наблюдать, как Солнце перемещается по небу, поскольку яркий солнечный свет отражается от блестящих скал, покрывающих поверхность Рюгу.
"Пожалуйста, найдите момент, чтобы насладиться "постоянством" этого нового мира", - говорится в заявлении официальных лиц JAXA, опубликованном 27 сентября. Видео было сделано из кадров, снятых в течение 1 часа и 14 минут, начиная с 22 сентября, 21:34 по восточному времени.
В отличие от роверов, которые приземлились на Марсе, у Minerva-II1A и Minerva-II1B нет колес. Вместо того, чтобы катиться по поверхности астероида, они предназначены для прыжков. Они могут прыгать на горизонтальные расстояния до 15 метров, и поскольку гравитация Рюгу очень слаба, это может занять до 15 минут.
В следующем году материнский корабль Хаябуса-2 спустится к поверхности астероида, чтобы собрать образцы, которые он вернет на Землю в 2020 году.
Читайте также: NASA начнет искать внеземной разум
Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с астероида Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Его орбита пересекает орбиту Земли и Марса.
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