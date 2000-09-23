Раздел: Невероятное
В Украине набирают желающих поехать работать в Антарктику
Никаких гендерных ограничений относительно возможных участников экспедиции на Шестой континент нет
Национальный антарктический научный центр Минобразования объявил конкурс для всех желающих на год отправиться работать в Антарктику. Документы для участия в экспедиции принимаются до 30 ноября, говорится на сайте Министерства, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В состав отряда зимовщиков из 12 человек должны войти 7 научных сотрудников, дизелист-электрик, системный администратор связи, системный механик, врач и повар.
Как рассказал руководитель центра Евгений Дикий, впервые за долгие годы при наборе будущих участников экспедиции не будет никаких гендерных ограничений.
"Поэтому ждем документы как от кандидатов, так и от кандидаток", - отметил он.
Кроме профессиональных требований, к кандидатам выдвигаются и общие. В частности, гражданство Украины или вид на жительство, владение английским (испанским или другим иностранным языком), хорошее здоровье, способность работать в экстремальных условиях, отсутствие вредных привычек. Отмечается, что предпочтения отдадут кандидатам до 45 лет.
Единственная украинская антарктическая станция Академик Вернадский (Фарадей) расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией. Станция в феврале 1996 года была приобретена Украиной за символическую цену в один фунт стерлингов у Великобритании и была передана Английским Антарктическим Обществом и переименована на "Академик Вернадский" в честь выдающегося украинского ученого, первого президента НАН Украины, академика Владимира Ивановича Вернадского.
Главное назначение украинской антарктической станции - проведение научных исследований.
Как ранее сообщало РБК-Украина, в экспедицию просто так не попасть - добираться до острова Галиндез члены экспедиции будут на протяжении недели. Из Киева они вылетят в Рим, потом - в Буэнос-Айрес, оттуда самолетом перелетят в порт Ушуайя на аргентинском острове Огненная земля. Затем из порта судно с полярниками должно направиться непосредственно к месту назначения.
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Напомним, в марте в Антарктиде прошла успешная спасательная операция, в ходе которой был госпитализирован украинский полярник, биолог 23-й Украинской Антарктической Экспедиции Николай Весельский, у которого внезапно воспалился аппендикс.
Национальный антарктический научный центр Минобразования объявил конкурс для всех желающих на год отправиться работать в Антарктику. Документы для участия в экспедиции принимаются до 30 ноября, говорится на сайте Министерства, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В состав отряда зимовщиков из 12 человек должны войти 7 научных сотрудников, дизелист-электрик, системный администратор связи, системный механик, врач и повар.
Как рассказал руководитель центра Евгений Дикий, впервые за долгие годы при наборе будущих участников экспедиции не будет никаких гендерных ограничений.
"Поэтому ждем документы как от кандидатов, так и от кандидаток", - отметил он.
Кроме профессиональных требований, к кандидатам выдвигаются и общие. В частности, гражданство Украины или вид на жительство, владение английским (испанским или другим иностранным языком), хорошее здоровье, способность работать в экстремальных условиях, отсутствие вредных привычек. Отмечается, что предпочтения отдадут кандидатам до 45 лет.
Единственная украинская антарктическая станция Академик Вернадский (Фарадей) расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией. Станция в феврале 1996 года была приобретена Украиной за символическую цену в один фунт стерлингов у Великобритании и была передана Английским Антарктическим Обществом и переименована на "Академик Вернадский" в честь выдающегося украинского ученого, первого президента НАН Украины, академика Владимира Ивановича Вернадского.
Главное назначение украинской антарктической станции - проведение научных исследований.
Как ранее сообщало РБК-Украина, в экспедицию просто так не попасть - добираться до острова Галиндез члены экспедиции будут на протяжении недели. Из Киева они вылетят в Рим, потом - в Буэнос-Айрес, оттуда самолетом перелетят в порт Ушуайя на аргентинском острове Огненная земля. Затем из порта судно с полярниками должно направиться непосредственно к месту назначения.
Читайте также: Ищете работу? В Антарктику требуются «устойчивые к вонючим пингвинам» сотрудники
Напомним, в марте в Антарктиде прошла успешная спасательная операция, в ходе которой был госпитализирован украинский полярник, биолог 23-й Украинской Антарктической Экспедиции Николай Весельский, у которого внезапно воспалился аппендикс.
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