Ученые выяснили, почему при моргании человек не видит темноту

Странный вопрос на самом деле интересовал учёных, и они смогли найти на него очень простой ответ.



Всему виной медиальная префронтальная кора головного мозга, о чём учёные из Немецкого центра приматов и Медицинского центра при Университете Гёттингена и их американские коллеги догадывались изначально, пишет



Эксперимент решено было провести на пациентах с эпилепсией во время их лечения. Для этого испытуемым в мозг временно имплантировали электроды для считывания информации.



Учёные показали пациентам две точечные решётки и попросили оценить их восприятие. Так эксперты выяснили: если пациент называл решётки одинаковыми, то он использовал первичную информацию. Первичные и вторичные данные накладываются друг на друга для стабильного понимания человеком окружающего мира. Точно так же мозг работает, когда человек моргает.



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Успев зафиксировать окружение, нейроны удерживают его в памяти, пока человек не откроет глаза. Это значит, что на самом деле человек видит темноту, но её «подавляют» предыдущие воспоминания о свете. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Всему виной медиальная префронтальная кора головного мозга, о чём учёные из Немецкого центра приматов и Медицинского центра при Университете Гёттингена и их американские коллеги догадывались изначально, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты Эксперимент решено было провести на пациентах с эпилепсией во время их лечения. Для этого испытуемым в мозг временно имплантировали электроды для считывания информации.Учёные показали пациентам две точечные решётки и попросили оценить их восприятие. Так эксперты выяснили: если пациент называл решётки одинаковыми, то он использовал первичную информацию. Первичные и вторичные данные накладываются друг на друга для стабильного понимания человеком окружающего мира. Точно так же мозг работает, когда человек моргает.Успев зафиксировать окружение, нейроны удерживают его в памяти, пока человек не откроет глаза. Это значит, что на самом деле человек видит темноту, но её «подавляют» предыдущие воспоминания о свете.





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