Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, почему при моргании человек не видит темноту
Странный вопрос на самом деле интересовал учёных, и они смогли найти на него очень простой ответ.
Всему виной медиальная префронтальная кора головного мозга, о чём учёные из Немецкого центра приматов и Медицинского центра при Университете Гёттингена и их американские коллеги догадывались изначально, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Эксперимент решено было провести на пациентах с эпилепсией во время их лечения. Для этого испытуемым в мозг временно имплантировали электроды для считывания информации.
Учёные показали пациентам две точечные решётки и попросили оценить их восприятие. Так эксперты выяснили: если пациент называл решётки одинаковыми, то он использовал первичную информацию. Первичные и вторичные данные накладываются друг на друга для стабильного понимания человеком окружающего мира. Точно так же мозг работает, когда человек моргает.
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Успев зафиксировать окружение, нейроны удерживают его в памяти, пока человек не откроет глаза. Это значит, что на самом деле человек видит темноту, но её «подавляют» предыдущие воспоминания о свете.
Всему виной медиальная префронтальная кора головного мозга, о чём учёные из Немецкого центра приматов и Медицинского центра при Университете Гёттингена и их американские коллеги догадывались изначально, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Эксперимент решено было провести на пациентах с эпилепсией во время их лечения. Для этого испытуемым в мозг временно имплантировали электроды для считывания информации.
Учёные показали пациентам две точечные решётки и попросили оценить их восприятие. Так эксперты выяснили: если пациент называл решётки одинаковыми, то он использовал первичную информацию. Первичные и вторичные данные накладываются друг на друга для стабильного понимания человеком окружающего мира. Точно так же мозг работает, когда человек моргает.
Читайте также: Ученые выяснили, почему человека укачивает во время езды
Успев зафиксировать окружение, нейроны удерживают его в памяти, пока человек не откроет глаза. Это значит, что на самом деле человек видит темноту, но её «подавляют» предыдущие воспоминания о свете.
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