» » Участник "Битвы экстрасенсов" опубликовал гороскоп на октябрь
Раздел: Невероятное  
0

Участник "Битвы экстрасенсов" опубликовал гороскоп на октябрь

Участник "Битвы экстрасенсов" опубликовал гороскоп на октябрь Хаял Алекперов поделился своим прогнозом.

Дважды победитель украинской программы «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у разных знаков зодиака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Овны. Из-за различных переживаний на работе возможны разлады ЖКТ. Чтобы избежать неприятностей с желудком, больше расслабляйтесь. Например, ходите чаще на шопинг или займитесь любимым делом.

Тельцы. Внутренние переживания, вызванные самокритикой, повлекут сбои в работе мочеполовой системе. Помните, близкие люди на то близкие, чтобы выслушать вас и помочь. Не скрывайте от мира своих проблем и волнений.

Близнецы. В октябре звезды сулят покорение новых вершин, вот только для этого придется проявить ответственность. Чрезмерные волнения 100% приведут к невралгическим проблемам и болям в по всему позвоночнику. Дабы всё закончилось хорошо, настройтесь на хорошее.

Раки. Многие планы могут нарушиться в силу тех или иных событий. Постоянная перестройка задач повлечет головные боли, притом как в прямом смысле, так и в переносном. Больше отдыхайте, занимайтесь любимым хобби.

Львы. Дела могут протекать не так, как задумывалось. Это вполне нормально, поэтому не надо всё близко воспринимать к сердцу. В противном случае начнет «шалить» сердце, возникнут сложности с сердечно-сосудистой системой. Пережить стрессы помогут витамины и зарядка.

Девы. У вас самое уязвимое место – шея, в частности горло. Проблемы возможны из-за «проглатывания» обид и сдерживания эмоций. Очиститесь от негатива, выбросьте отрицательные мысли из головы.

Весы. Пасмурные осенние дни приведут к хандре и унынию, что, в свою очередь, станет причиной сложностей с дыхательными путями. Ищите источники вдохновения, которые бы наполнили вашу жизнь яркими красками.

Скорпионы. Октябрьская пора – отличное время для начала поддержания здорового образа жизни. Правильное питание и спорт укрепят иммунитет и зарядят энергией, которая поможет достичь желаемого.

Козероги. В октябре будет достаточно много спорных ситуаций, способных вызвать проблемы с суставами и скелетом на психологической почве. Если будете переживать без повода, то непременно начнут беспокоить артриты, воспаления и т.д.

Водолеи. В октябре возможны проблемы с ушами. Речь идет об отитах и воспалениях, которые будут результатом нахождения на улице в одежде не по сезону. К сожалению, Водолеи редко прислушиваются к окружающим, из-за чего и случаются неприятности.

Читайте также: В США получили доказательство приближения планеты Нибиру

Рыбы. После серьезных ссор Рыбы часто замыкаются в себе. Как результат – проблемы с кожей и эндокринной системой на фоне многочисленных переживаний. Чтобы избежать неприятностей, экстрасенс советует высказываться до конца, дабы не таить в себе злость.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гороскоп, Хаял Алекперов

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     225
     0

Похожие новости по теме

Известный астролог рассказал, каким знакам зодиака не повезет в сентябре Известный астролог рассказал, каким знакам зодиака не повезет в сентябре

Павел Глоба также озвучил свои советы для этих людей.

Известная астролог поделилась гороскопом на сентябрь Известная астролог поделилась гороскопом на сентябрь

Василиса Володина огласила прогноз для разных знаков зодиака.

Астрологи представили самый точный гороскоп на август Астрологи представили самый точный гороскоп на август

Прогноз составлен для всех знаков зодиака.

Названы самые опасные знаки Зодиака Названы самые опасные знаки Зодиака

Эти люди не пощадят никого, говорит статистика из ФБР

Названы проблемы колонизации других планет Названы проблемы колонизации других планет

С колонизацией Марса и других планет также могут возникнуть проблемы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх