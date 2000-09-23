Раздел: Невероятное
Участник "Битвы экстрасенсов" опубликовал гороскоп на октябрь
Хаял Алекперов поделился своим прогнозом.
Дважды победитель украинской программы «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у разных знаков зодиака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Овны. Из-за различных переживаний на работе возможны разлады ЖКТ. Чтобы избежать неприятностей с желудком, больше расслабляйтесь. Например, ходите чаще на шопинг или займитесь любимым делом.
Тельцы. Внутренние переживания, вызванные самокритикой, повлекут сбои в работе мочеполовой системе. Помните, близкие люди на то близкие, чтобы выслушать вас и помочь. Не скрывайте от мира своих проблем и волнений.
Близнецы. В октябре звезды сулят покорение новых вершин, вот только для этого придется проявить ответственность. Чрезмерные волнения 100% приведут к невралгическим проблемам и болям в по всему позвоночнику. Дабы всё закончилось хорошо, настройтесь на хорошее.
Раки. Многие планы могут нарушиться в силу тех или иных событий. Постоянная перестройка задач повлечет головные боли, притом как в прямом смысле, так и в переносном. Больше отдыхайте, занимайтесь любимым хобби.
Львы. Дела могут протекать не так, как задумывалось. Это вполне нормально, поэтому не надо всё близко воспринимать к сердцу. В противном случае начнет «шалить» сердце, возникнут сложности с сердечно-сосудистой системой. Пережить стрессы помогут витамины и зарядка.
Девы. У вас самое уязвимое место – шея, в частности горло. Проблемы возможны из-за «проглатывания» обид и сдерживания эмоций. Очиститесь от негатива, выбросьте отрицательные мысли из головы.
Весы. Пасмурные осенние дни приведут к хандре и унынию, что, в свою очередь, станет причиной сложностей с дыхательными путями. Ищите источники вдохновения, которые бы наполнили вашу жизнь яркими красками.
Скорпионы. Октябрьская пора – отличное время для начала поддержания здорового образа жизни. Правильное питание и спорт укрепят иммунитет и зарядят энергией, которая поможет достичь желаемого.
Козероги. В октябре будет достаточно много спорных ситуаций, способных вызвать проблемы с суставами и скелетом на психологической почве. Если будете переживать без повода, то непременно начнут беспокоить артриты, воспаления и т.д.
Водолеи. В октябре возможны проблемы с ушами. Речь идет об отитах и воспалениях, которые будут результатом нахождения на улице в одежде не по сезону. К сожалению, Водолеи редко прислушиваются к окружающим, из-за чего и случаются неприятности.
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Рыбы. После серьезных ссор Рыбы часто замыкаются в себе. Как результат – проблемы с кожей и эндокринной системой на фоне многочисленных переживаний. Чтобы избежать неприятностей, экстрасенс советует высказываться до конца, дабы не таить в себе злость.
Дважды победитель украинской программы «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у разных знаков зодиака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Овны. Из-за различных переживаний на работе возможны разлады ЖКТ. Чтобы избежать неприятностей с желудком, больше расслабляйтесь. Например, ходите чаще на шопинг или займитесь любимым делом.
Тельцы. Внутренние переживания, вызванные самокритикой, повлекут сбои в работе мочеполовой системе. Помните, близкие люди на то близкие, чтобы выслушать вас и помочь. Не скрывайте от мира своих проблем и волнений.
Близнецы. В октябре звезды сулят покорение новых вершин, вот только для этого придется проявить ответственность. Чрезмерные волнения 100% приведут к невралгическим проблемам и болям в по всему позвоночнику. Дабы всё закончилось хорошо, настройтесь на хорошее.
Раки. Многие планы могут нарушиться в силу тех или иных событий. Постоянная перестройка задач повлечет головные боли, притом как в прямом смысле, так и в переносном. Больше отдыхайте, занимайтесь любимым хобби.
Львы. Дела могут протекать не так, как задумывалось. Это вполне нормально, поэтому не надо всё близко воспринимать к сердцу. В противном случае начнет «шалить» сердце, возникнут сложности с сердечно-сосудистой системой. Пережить стрессы помогут витамины и зарядка.
Девы. У вас самое уязвимое место – шея, в частности горло. Проблемы возможны из-за «проглатывания» обид и сдерживания эмоций. Очиститесь от негатива, выбросьте отрицательные мысли из головы.
Весы. Пасмурные осенние дни приведут к хандре и унынию, что, в свою очередь, станет причиной сложностей с дыхательными путями. Ищите источники вдохновения, которые бы наполнили вашу жизнь яркими красками.
Скорпионы. Октябрьская пора – отличное время для начала поддержания здорового образа жизни. Правильное питание и спорт укрепят иммунитет и зарядят энергией, которая поможет достичь желаемого.
Козероги. В октябре будет достаточно много спорных ситуаций, способных вызвать проблемы с суставами и скелетом на психологической почве. Если будете переживать без повода, то непременно начнут беспокоить артриты, воспаления и т.д.
Водолеи. В октябре возможны проблемы с ушами. Речь идет об отитах и воспалениях, которые будут результатом нахождения на улице в одежде не по сезону. К сожалению, Водолеи редко прислушиваются к окружающим, из-за чего и случаются неприятности.
Читайте также: В США получили доказательство приближения планеты Нибиру
Рыбы. После серьезных ссор Рыбы часто замыкаются в себе. Как результат – проблемы с кожей и эндокринной системой на фоне многочисленных переживаний. Чтобы избежать неприятностей, экстрасенс советует высказываться до конца, дабы не таить в себе злость.
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