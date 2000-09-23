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Раздел: Невероятное  
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Американский бизнесмен рассказал о сговоре элит

Американский бизнесмен рассказал о сговоре элит Мужчина уверен, что элита знает то, чего не знаем мы.

Майкл Снайдер уже продолжительное время наблюдает за некоторыми вещами, которые не может объяснить. Так, по какой-то причине последние 8 лет жилье в США постоянно дешевеет, а корпоративные инсайдеры в срочном порядке продают акции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Примечательно, что акции были куплены за сумасшедшие деньги, а сейчас они оказались ненужными. С чем это связано?

Только за этот месяц инсайдеры отказались от акций на сумму 5,7 миллиардов долларов. Это самая большая цифра за последние десять лет. Согласно анализу TrimTabs, внушительная часть акций была также распродана в августе этого года.

Эти факты наталкивают на мысль о каком-то сговоре. Будто элита знает то, чего не знаем мы. Просто так от бизнеса никто бы не отказывался. Неужели в ближайшее время рынок рухнет? Правды мы, понятное дело, не узнаем.

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Впрочем, она не так и нужна, ведь факты говорят сами за себя.
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 Теги: США, сговор

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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