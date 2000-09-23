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Раздел: Невероятное  
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На астероиде обнаружили необычный объект

На астероиде обнаружили необычный объект Очертания астероида привлекли внимание уфологов.

Два миниатюрных японских робота – MINERVA-II1A и MINERVA-II1B – совершили успешную посадку на 0,92-километровый в диаметре околоземный астероид Рюгу из группы Аполлона. Устройства находятся в прекрасном состоянии и передают с далекого небесного тела множество интересных данных, включая фотоснимки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Известный тайванский уфолог Скотт Уоринг просматривал полученные мини-роверами кадры и неожиданно обнаружил на случайном изображении нечто весьма необычное. При подлете к астероиду один из роботов сфотографировал его еще издали, и как раз на этом снимке запечатлелся довольно крупный объект, заметно возвышающийся над поверхностью Рюгу.

Загадочная находка является достаточно симметричной, что весьма подозрительно и противоречит известным законам природы.

По мнению Уоринга, 130-метровый объект похож на некую маску или даже череп живого существа. Многие коллеги исследователя посчитали, будто данная аномалия скорее напоминает какое-нибудь футуристическое сооружение.

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Остается понадеяться, что японские роверы исследуют объект и раскроют эту маленькую его тайну, а специалисты JAXA, в отличие от NASA, не станут ничего скрывать от мировой общественности.

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 Теги: астероид, объект

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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