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На снимках Солнца заметили необычный объект

На снимках Солнца заметили необычный объект Новые фото удивили ученых.

В 2012 году на кадрах, сделанных аппаратами НАСА, был замечен странный сферический объект. На представленном ниже gif-изображении тело отчетливо видно. Стоит отметить, что речь идет об официальном ролике, которое опубликовало космическое агентство НАСА. Тогда ученые так и не смогли объяснить увиденное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Вот недавно ситуация повторилась: близ светила вновь заметили объект сферической формы. Видеоролик был выложен на YouTube-канале пользователя paranormalcrucible.

Эксперты начали строить самые различные гипотезы относительно тела. Некоторые заявили, что возле Солнца промелькнула та самая Нибиру. Еще один вариант: к звезде приблизились корабль инопланетян для подзарядки. Вторая теория не поддается никакой критике, так как замеченное тело размером примерно с Юпитер, что многовато для космолета.

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Также стоит учесть, что объект приблизился к Солнцу очень близко, другие бы тела сгорели и испарились. Только лишь по нескольким видео нельзя сказать точно, что появилось в кадре, поэтому вопрос остается открытым.

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 Теги: Солнце, объект

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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