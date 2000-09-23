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Ложь полезна для развития детей, - ученые
Ложь развивает у детей познавательные способности мозга
Исследование международной группы ученых показало, что обучение обману может улучшить развитие познавательных процессов человеческой психики. Дети, которые научатся лгать раньше, выяснили ученые, имеют гораздо лучшие когнитивные способности, нежели их "правдивые" сверстники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время
Профессор Института исследования детей им. Джекмана из Канады (OISE) Доктор Кан Ли и его соавторы из Китая, Сингапура и США провели эксперимент. Они протестировали 42 ребенка дошкольного возраста (3-4 года). Ни один из этих малышей, уверяют ученые, не умел обманывать. Они разделили детей на две группы с равным количеством мальчиков и девочек: экспериментальную и контрольную группы.
В экспериментальной группе детей учили, как можно с помощью обмана выиграть игру, в контрольной группе – не предпринимали ничего.
Четыре дня дети играли в игру, в которой они прятали лакомство от взрослого в руке. Взрослый должен был выбрать руку, на которую указывает ребенок. Если ребенку удавалось обмануть взрослого, он оставлял это лакомство себе и игра продолжалась. После окончания игры у каждого малыша измерили исполнительную функцию мозга, определяли уровень самоконтроля, способность прогнозировать поведение другого человека.
В результате обнаружили, что дети, которых учили обманывать, оказались по всем этим пунктам способнее детей из группы, где не учили обманывать.
"Мы всегда беспокоимся о том, что если ребенок лжет, будут ужасные последствия, – говорит доктор Ли, – но, оказывается, есть большая разница между детьми, которые лгут раньше, и теми, кто лгут позже. Дети, которые научились выдумывать раньше, как правило, имеют гораздо лучшие когнитивные способности".
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"Ложь – это нормальная часть взросления; чем раньше человек учится обманывать, тем лучше, – утверждает в своей статье профессор Ли. –Самоконтроль и "теория разума" являются фундаментальными когнитивными навыками, которые люди должны иметь, чтобы выжить".
Исследование международной группы ученых показало, что обучение обману может улучшить развитие познавательных процессов человеческой психики. Дети, которые научатся лгать раньше, выяснили ученые, имеют гораздо лучшие когнитивные способности, нежели их "правдивые" сверстники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время
Профессор Института исследования детей им. Джекмана из Канады (OISE) Доктор Кан Ли и его соавторы из Китая, Сингапура и США провели эксперимент. Они протестировали 42 ребенка дошкольного возраста (3-4 года). Ни один из этих малышей, уверяют ученые, не умел обманывать. Они разделили детей на две группы с равным количеством мальчиков и девочек: экспериментальную и контрольную группы.
В экспериментальной группе детей учили, как можно с помощью обмана выиграть игру, в контрольной группе – не предпринимали ничего.
Четыре дня дети играли в игру, в которой они прятали лакомство от взрослого в руке. Взрослый должен был выбрать руку, на которую указывает ребенок. Если ребенку удавалось обмануть взрослого, он оставлял это лакомство себе и игра продолжалась. После окончания игры у каждого малыша измерили исполнительную функцию мозга, определяли уровень самоконтроля, способность прогнозировать поведение другого человека.
В результате обнаружили, что дети, которых учили обманывать, оказались по всем этим пунктам способнее детей из группы, где не учили обманывать.
"Мы всегда беспокоимся о том, что если ребенок лжет, будут ужасные последствия, – говорит доктор Ли, – но, оказывается, есть большая разница между детьми, которые лгут раньше, и теми, кто лгут позже. Дети, которые научились выдумывать раньше, как правило, имеют гораздо лучшие когнитивные способности".
Читайте также: Искусственный интеллект научили распознавать ложь в суде
"Ложь – это нормальная часть взросления; чем раньше человек учится обманывать, тем лучше, – утверждает в своей статье профессор Ли. –Самоконтроль и "теория разума" являются фундаментальными когнитивными навыками, которые люди должны иметь, чтобы выжить".
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