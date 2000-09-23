» » Ложь полезна для развития детей, - ученые
Раздел: Невероятное  
0

Ложь полезна для развития детей, - ученые

Ложь полезна для развития детей, - ученыеЛожь развивает у детей познавательные способности мозга

Исследование международной группы ученых показало, что обучение обману может улучшить развитие познавательных процессов человеческой психики. Дети, которые научатся лгать раньше, выяснили ученые, имеют гораздо лучшие когнитивные способности, нежели их "правдивые" сверстники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время

Профессор Института исследования детей им. Джекмана из Канады (OISE) Доктор Кан Ли и его соавторы из Китая, Сингапура и США провели эксперимент. Они протестировали 42 ребенка дошкольного возраста (3-4 года). Ни один из этих малышей, уверяют ученые, не умел обманывать. Они разделили детей на две группы с равным количеством мальчиков и девочек: экспериментальную и контрольную группы.

В экспериментальной группе детей учили, как можно с помощью обмана выиграть игру, в контрольной группе – не предпринимали ничего.

Четыре дня дети играли в игру, в которой они прятали лакомство от взрослого в руке. Взрослый должен был выбрать руку, на которую указывает ребенок. Если ребенку удавалось обмануть взрослого, он оставлял это лакомство себе и игра продолжалась. После окончания игры у каждого малыша измерили исполнительную функцию мозга, определяли уровень самоконтроля, способность прогнозировать поведение другого человека.

В результате обнаружили, что дети, которых учили обманывать, оказались по всем этим пунктам способнее детей из группы, где не учили обманывать.

"Мы всегда беспокоимся о том, что если ребенок лжет, будут ужасные последствия, – говорит доктор Ли, – но, оказывается, есть большая разница между детьми, которые лгут раньше, и теми, кто лгут позже. Дети, которые научились выдумывать раньше, как правило, имеют гораздо лучшие когнитивные способности".

Читайте также: Искусственный интеллект научили распознавать ложь в суде

"Ложь – это нормальная часть взросления; чем раньше человек учится обманывать, тем лучше, – утверждает в своей статье профессор Ли. –Самоконтроль и "теория разума" являются фундаментальными когнитивными навыками, которые люди должны иметь, чтобы выжить".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дети, ложь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:48 » Автор: Татьяна Ларина
     171
     0

Похожие новости по теме

Ученые обнаружили взаимосвязь между наследственностью и интеллектом Ученые обнаружили взаимосвязь между наследственностью и интеллектом

Наследственность влияет на интеллект

Искусственный интеллект научили распознавать ложь в суде Искусственный интеллект научили распознавать ложь в суде

Система может распознавать ложь с 92-процентной точностью.

Ученые сделали неожиданное заявление о собаках Ученые сделали неожиданное заявление о собаках

Собаки могут обманывать людей для получения выгоды.

Учёные узнали, почему люди лгут так часто Учёные узнали, почему люди лгут так часто

В эксперименте ученых приняли участие 80 добровольцев, участвующих в специальной игре.

Ученые рассказали, как музыка влияет на развитие детей Ученые рассказали, как музыка влияет на развитие детей

Оказалось, что музыка способствует умственному развитию малышей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх