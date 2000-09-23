Раздел: Невероятное
Ученым удалось заснять необычное морское чудовище
В сети появилось видео с редким глубоководным обитателем.
Редкого морского монстра удалось снять на глубине 1425 метров недалеко от Гавайских островов. Глядя на эти кадры, можно подумать, что рыба состоит только из одного рта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
В сети появилось видео с редким глубоководным обитателем. Ученые из проекта Nautilus, исследующие неизвестные районы океана, наткнулись на одну из самых страшных рыбин на планете – большерота.
Внешне она напоминает угря, за что получила еще одно название – пеликаний угорь. Дело в том, что эта небольшая рыба имеет огромную пасть и гигантскую растягивающуюся глотку, напоминающую сумку клюва у пеликана.
Большерот может заглотить добычу, которая в несколько раз больше него самого.
Редкого морского монстра удалось снять на глубине 1425 метров недалеко от Гавайских островов. Глядя на эти кадры, можно подумать, что рыба состоит только из одного рта.
Читайте также: Ученые нашли доисторическое морское чудовище
Когда большерот закрыл огромную пасть, то превратился в небольшую змейку.
Редкого морского монстра удалось снять на глубине 1425 метров недалеко от Гавайских островов. Глядя на эти кадры, можно подумать, что рыба состоит только из одного рта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
В сети появилось видео с редким глубоководным обитателем. Ученые из проекта Nautilus, исследующие неизвестные районы океана, наткнулись на одну из самых страшных рыбин на планете – большерота.
Внешне она напоминает угря, за что получила еще одно название – пеликаний угорь. Дело в том, что эта небольшая рыба имеет огромную пасть и гигантскую растягивающуюся глотку, напоминающую сумку клюва у пеликана.
Большерот может заглотить добычу, которая в несколько раз больше него самого.
Редкого морского монстра удалось снять на глубине 1425 метров недалеко от Гавайских островов. Глядя на эти кадры, можно подумать, что рыба состоит только из одного рта.
Читайте также: Ученые нашли доисторическое морское чудовище
Когда большерот закрыл огромную пасть, то превратился в небольшую змейку.
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