» » NASA предупредило о глобальной опасности
Раздел: Невероятное  
0

NASA предупредило о глобальной опасности

NASA предупредило о глобальной опасностиAsteroid 2018 SP1 на следующей неделе приблизится к Земле.

NASA сообщает о приближении к Земле крупного астероида размером с британский Биг Бен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Express.

Ожидается, что гигантская космическая скала, получившая название Asteroid 2018 SP1, на следующей неделе приблизится к Земле.

В среду, 3 октября, астероид будет находиться на минимальном для него расстоянии от нашей планеты в 0,03926 астрономических единиц (au) или 15,28 лунных расстояний (LD).

Это расстояние эквивалентно более 3,64 млн миль (5,87 млн км), что почти в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Кажется, что это невероятно далеко, но астероид такого размера может нанести катастрофический ущерб, если упадет на Землю.

Астероид больше, чем часовая башня Вестминстерского дворца и колесо обозрения «Лондонский глаз». По минимальным оценкам, его размеры примерно равны шести лондонским двухэтажным автобусам, уложенным в ряд.

Читайте также: ФБР предупредило об угрозе глобальной хакерской атаки на банкоматы всего мира

И из-за близкого подхода астероида к нашей планете Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, классифицировала SP1 как околоземный объект.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: NASA, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
     620
     0

Похожие новости по теме

Ученые: к Земле приближается огромный астероид Ученые: к Земле приближается огромный астероид

Ученые NASA не видят угрозы падения данного астероида.

В NASA предупредили о приближении к Земле гигантского астероида В NASA предупредили о приближении к Земле гигантского астероида

Астероид размером с жилой микрорайон может рухнуть на Землю 16 декабря.

Астероид приблизился к Земле на опасное расстояние Астероид приблизился к Земле на опасное расстояние

Астероид 2016 RB1 прошёл всего на расстоянии 40000 километров от нашей планеты.

Огромный астероид несется на полной скорости к Земле Огромный астероид несется на полной скорости к Земле

Размер астероида составляет 1 км в поперечнике.

Крупнейший астероид уже сегодня приблизится к поверхности Земли Крупнейший астероид уже сегодня приблизится к поверхности Земли

30 метровый астероид приблизится максимально близко к нашей планете. В ночь на 6 марта 21:07 (по Гринвичу) 30 метровый астероид приблизится к Земле на минимальном расстоянии - менее 350 тысяч километров, пишет dailymail.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх