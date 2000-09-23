Раздел: Невероятное
NASA предупредило о глобальной опасности
Asteroid 2018 SP1 на следующей неделе приблизится к Земле.
NASA сообщает о приближении к Земле крупного астероида размером с британский Биг Бен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Express.
Ожидается, что гигантская космическая скала, получившая название Asteroid 2018 SP1, на следующей неделе приблизится к Земле.
В среду, 3 октября, астероид будет находиться на минимальном для него расстоянии от нашей планеты в 0,03926 астрономических единиц (au) или 15,28 лунных расстояний (LD).
Это расстояние эквивалентно более 3,64 млн миль (5,87 млн км), что почти в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.
Кажется, что это невероятно далеко, но астероид такого размера может нанести катастрофический ущерб, если упадет на Землю.
Астероид больше, чем часовая башня Вестминстерского дворца и колесо обозрения «Лондонский глаз». По минимальным оценкам, его размеры примерно равны шести лондонским двухэтажным автобусам, уложенным в ряд.
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И из-за близкого подхода астероида к нашей планете Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, классифицировала SP1 как околоземный объект.
NASA сообщает о приближении к Земле крупного астероида размером с британский Биг Бен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Express.
Ожидается, что гигантская космическая скала, получившая название Asteroid 2018 SP1, на следующей неделе приблизится к Земле.
В среду, 3 октября, астероид будет находиться на минимальном для него расстоянии от нашей планеты в 0,03926 астрономических единиц (au) или 15,28 лунных расстояний (LD).
Это расстояние эквивалентно более 3,64 млн миль (5,87 млн км), что почти в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.
Кажется, что это невероятно далеко, но астероид такого размера может нанести катастрофический ущерб, если упадет на Землю.
Астероид больше, чем часовая башня Вестминстерского дворца и колесо обозрения «Лондонский глаз». По минимальным оценкам, его размеры примерно равны шести лондонским двухэтажным автобусам, уложенным в ряд.
Читайте также: ФБР предупредило об угрозе глобальной хакерской атаки на банкоматы всего мира
И из-за близкого подхода астероида к нашей планете Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, классифицировала SP1 как околоземный объект.
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