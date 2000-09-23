NASA предупредило о глобальной опасности

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Астероид размером с жилой микрорайон может рухнуть на Землю 16 декабря.

Астероид 2016 RB1 прошёл всего на расстоянии 40000 километров от нашей планеты.

30 метровый астероид приблизится максимально близко к нашей планете. В ночь на 6 марта 21:07 (по Гринвичу) 30 метровый астероид приблизится к Земле на минимальном расстоянии - менее 350 тысяч километров, пишет dailymail.