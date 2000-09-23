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Раздел: Невероятное  
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Найден дешевый способ создания марсианской почвы

Найден дешевый способ создания марсианской почвыВещество необходимо для экспериментов.

Авторы утверждают, что состав можно варьировать так, чтобы получился материал других космических объектов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked science.

Ученые из Университета Центральной Флориды (США) опубликовали работу в журнале Icarus, в которой заявляют, что придумали дешевый и стандартизированный способ создания марсианской почвы. В тексте статьи они выложили рецепт (MGS-1).

Профессор физики и руководитель исследования Дэн Бритт (Dan Britt) объяснил, почему важна работа:

«Это симулирующее вещество необходимо для экспериментов перед непосредственным полетом к Красной планете. Для экспедиции нам понадобятся еда, вода и другие припасы. Для этого мы должны проверить всевозможные гипотезы. К примеру, можем ли мы вырастить еду на Марсе? Так мы протестируем это предположение. Вы определенно не захотите, прибыв туда, узнать, что все ваши методы не работают».

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По словам Бритта, сейчас ученые используют разные симулирующие вещества, а значит, что в одних и тех же опытах могут получиться разные результаты. Для предотвращения таких ситуаций специалисты из Университета Центральной Флориды и занялись исследованием. Их материалы основываются на анализах химического состава почвы Марса, которые проводил ровер Curiosity.
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 Теги: Марсианская почва, способ создания

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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