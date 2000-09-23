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Раскрыт секрет токсичности «зомби-водорослей»

Раскрыт секрет токсичности «зомби-водорослей»Задачу не удавалось решить в прошлом.

Молекулярные биологи открыли гены и сигнальные молекулы, заставляющие водоросли выделять токсичную "кислоту зомби" во время цветения воды в океане. Их изучение поможет защитить морских животных и птиц от действия этого яда, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

"Открытие генов, отвечающих за производство домоевой кислоты, поможет нам понять, при каких обстоятельствах водоросли начинают производить это "оружие массового поражения". Это позволит нам предсказывать, где и когда будут появляться следующие токсичные пятна водорослей", - заявил Патрик Брансон (Patrick Brunson) из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего (США).

Цветение воды вызывают бурые или сине-зеленые водоросли, обитающие как в пресных озерах и водохранилищах, так и в морской воде. При взрывном росте количества цианобактерий и бурых водорослей в воде возникают обширные пятна, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и животных из-за токсинов, которые водоросли выделяют в воду, расчищая себе "жизненное пространство".

Весной и зимой 2015 года, а также в последующие годы, западные берега США поразила своеобразная "эпидемия зомби" - вспышка роста водорослей вида Pseudo-nitzschia australis, чьи клетки во время цветения вырабатывают большие количества нейротоксина DA, так называемой "кислоты зомби". Молекулы этого вещества легко накапливаются в тканях тела рыб и моллюсков, и их поедание млекопитающими, птицами или людьми вызывает галлюцинации, спазмы и смерть.

Брансон и его коллеги сделали первый шаг к борьбе с подобными океаническими "зомби-апокалипсисами", открыв гены, связанные с производством этой кислоты, и раскрыв некоторые условия, при которых они включаются и отключаются.

Как отмечают ученые, эту задачу не удавалось решить в прошлом из-за того, что геном водорослей очень сложен по своему устройству, и раньше генетики не знали ни одного аналога домоевой кислоты, который бы производили микробы или многоклеточные вещества.

Авторы статьи смогли решить эту проблему, обратив внимание на то, что скорость производства "зомби-кислоты" может сильно меняться в зависимости от того, как много углекислоты и соединений фосфора содержит вода океанов.

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Это натолкнуло их на мысль, что гены, связанные с производством DA-токсина, можно найти, наблюдая за тем, как меняется активность различных участков ДНК Pseudo-nitzschia australis при сдвигах в концентрации этих двух нутриентов.
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 Теги: зомби-водоросли, секрет

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Вчера, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
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