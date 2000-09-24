Раздел: Невероятное
Во Франции создали уникальный сорт яблок
Вскоре эти фрукты можно будет купить в магазинах.
Новый сорт уже был показан международной комиссии. А компания, которая вывела новый сорт, собирается пустить его в массовую продажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Известно, что новый сорт вывели французские ученые из компании IFO. Компания специализируется на выращивании и выведении новых сортов яблок и груш.
Новый сорт же, по их мнению, может составить серьезную конкуренцию прочим яблокам на рынке. Сорт был назван HC2-1. Ученые утверждают, что он имеет очень красивый и насыщенный цвет, а также обладает очень сладким и приятным вкусом.
Пока компания IFO собирается запустить новый сорт к продаже лишь на территории Франции, однако в будущем планируется его продажа по всему миру.
Сорт уже был одобрен специалистами из множества стран.
Читайте также: Ученый опубликовал скрытое письмо Исаака Ньютона
Надеемся, что новый сорт яблок HC2-1 действительно в скором времени появится на мировом рынке. Ведь многим захочется попробовать новый сорт такого повседневного для многих фрукта, как яблоко.
Новый сорт уже был показан международной комиссии. А компания, которая вывела новый сорт, собирается пустить его в массовую продажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Известно, что новый сорт вывели французские ученые из компании IFO. Компания специализируется на выращивании и выведении новых сортов яблок и груш.
Новый сорт же, по их мнению, может составить серьезную конкуренцию прочим яблокам на рынке. Сорт был назван HC2-1. Ученые утверждают, что он имеет очень красивый и насыщенный цвет, а также обладает очень сладким и приятным вкусом.
Пока компания IFO собирается запустить новый сорт к продаже лишь на территории Франции, однако в будущем планируется его продажа по всему миру.
Сорт уже был одобрен специалистами из множества стран.
Читайте также: Ученый опубликовал скрытое письмо Исаака Ньютона
Надеемся, что новый сорт яблок HC2-1 действительно в скором времени появится на мировом рынке. Ведь многим захочется попробовать новый сорт такого повседневного для многих фрукта, как яблоко.
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