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Во Франции создали уникальный сорт яблок

Во Франции создали уникальный сорт яблок Вскоре эти фрукты можно будет купить в магазинах.

Новый сорт уже был показан международной комиссии. А компания, которая вывела новый сорт, собирается пустить его в массовую продажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Известно, что новый сорт вывели французские ученые из компании IFO. Компания специализируется на выращивании и выведении новых сортов яблок и груш.

Новый сорт же, по их мнению, может составить серьезную конкуренцию прочим яблокам на рынке. Сорт был назван HC2-1. Ученые утверждают, что он имеет очень красивый и насыщенный цвет, а также обладает очень сладким и приятным вкусом.

Пока компания IFO собирается запустить новый сорт к продаже лишь на территории Франции, однако в будущем планируется его продажа по всему миру.

Сорт уже был одобрен специалистами из множества стран.

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Надеемся, что новый сорт яблок HC2-1 действительно в скором времени появится на мировом рынке. Ведь многим захочется попробовать новый сорт такого повседневного для многих фрукта, как яблоко.
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 Теги: Франция, яблоки

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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