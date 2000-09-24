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Раздел: Невероятное  
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Ученые подсчитали количество мусора в космосе

Ученые подсчитали количество мусора в космосе Увеличивающееся число обломков угрожает космическим полетам.

По утверждению ученых, количество околоземного мусора превысило 8 тыс. тонн, из которых приблизительно 20 000 больших фрагментов и по крайней мере 750 тыс. маленьких - это части спутников и ракет. А немалое количество сверхмелких фрагментов произведено работой ракетных моторов и отшелушенной краской с бортов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Эта самая пыль наносит настоящий вред, оставляя дыры в корпусах и солнечных батареях. Подобное может вызвать неконтролируемую цепную реакцию разрушения космических аппаратов на орбите и называется синдромом Кесслера.

Для очистки околоземного пространства нужны самые большие усилия и большое количество ракет-чистильщиков. Вокруг самой Земли начнет формироваться кольцо из мусора по типу Сатурна. Под большим вопросом будет и исследование космоса.

До этого компания Илона Маска, американского изобретателя и миллиардера, запустила в космос спутник, который будет «охотиться за космическим мусором».

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Экспериментальный космический мусорщик RemoveDebris при помощи гарпуна и сети будет ловить отработавшие свое космические аппараты и их фрагменты.
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 Теги: космос, мусор

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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