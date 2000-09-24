Раздел: Невероятное
Ученые подсчитали количество мусора в космосе
Увеличивающееся число обломков угрожает космическим полетам.
По утверждению ученых, количество околоземного мусора превысило 8 тыс. тонн, из которых приблизительно 20 000 больших фрагментов и по крайней мере 750 тыс. маленьких - это части спутников и ракет. А немалое количество сверхмелких фрагментов произведено работой ракетных моторов и отшелушенной краской с бортов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта самая пыль наносит настоящий вред, оставляя дыры в корпусах и солнечных батареях. Подобное может вызвать неконтролируемую цепную реакцию разрушения космических аппаратов на орбите и называется синдромом Кесслера.
Для очистки околоземного пространства нужны самые большие усилия и большое количество ракет-чистильщиков. Вокруг самой Земли начнет формироваться кольцо из мусора по типу Сатурна. Под большим вопросом будет и исследование космоса.
До этого компания Илона Маска, американского изобретателя и миллиардера, запустила в космос спутник, который будет «охотиться за космическим мусором».
Читайте также: Во Франции создали уникальный сорт яблок
Экспериментальный космический мусорщик RemoveDebris при помощи гарпуна и сети будет ловить отработавшие свое космические аппараты и их фрагменты.
По утверждению ученых, количество околоземного мусора превысило 8 тыс. тонн, из которых приблизительно 20 000 больших фрагментов и по крайней мере 750 тыс. маленьких - это части спутников и ракет. А немалое количество сверхмелких фрагментов произведено работой ракетных моторов и отшелушенной краской с бортов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта самая пыль наносит настоящий вред, оставляя дыры в корпусах и солнечных батареях. Подобное может вызвать неконтролируемую цепную реакцию разрушения космических аппаратов на орбите и называется синдромом Кесслера.
Для очистки околоземного пространства нужны самые большие усилия и большое количество ракет-чистильщиков. Вокруг самой Земли начнет формироваться кольцо из мусора по типу Сатурна. Под большим вопросом будет и исследование космоса.
До этого компания Илона Маска, американского изобретателя и миллиардера, запустила в космос спутник, который будет «охотиться за космическим мусором».
Читайте также: Во Франции создали уникальный сорт яблок
Экспериментальный космический мусорщик RemoveDebris при помощи гарпуна и сети будет ловить отработавшие свое космические аппараты и их фрагменты.
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