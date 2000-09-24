» » В космосе попытаются найти следы внеземного разума
Раздел: Невероятное  
0

В космосе попытаются найти следы внеземного разума

В космосе попытаются найти следы внеземного разума Астрофизики предложили новую модель поисков.

Ученые пересмотрели модель поисков внеземного разума программами SETI и разработали новую, с помощью которой произвели новую оценку доступных данных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Почему мы до сих пор не нашли свидетельств жизни нигде, кроме Земли? Трое астрофизиков решили рассмотреть этот вопрос с точки зрения аналогии с "иголкой в стоге сена". Их анализ включал создание модели для оценки объема работ, проделанных в поисках жизни за пределами Земли проектом SETI, по сравнению с тем, сколько еще нужно времени прежде, чем ученые смогут уверенно исключить вероятность того, что кроме нашей планеты ее нигде нет. Джейсон Райт, Шубхам Канодия и Эмили Лубар написали работу, описывающую их исследование, и опубликовали ее в базе препринтов arXiv.org.

Несмотря на то, что людям, не являющимся космологами, может казаться, что ученые проделали невероятно большую работу в поисках признаков жизни в других мирах, в реальности все, скорее всего, наоборот. В 2010 году, известный космолог Джилл Тартер сравнила проведенную на тот момент работу с поисками рыбы в стакане воды, стоя перед все еще неисследованным океаном.

В своей новой работе, Райт, Канодия и Лубар создали модель, которая, по их мнению, лучше оценивает поиски внеземного разума, проведенные до сегодняшнего дня. Она берет во внимание количество проведенных поисков и объем исследованного пространства, и сравнивает их с расчетами размеров и сложности нашей Галактики и всей остальной Вселенной.

Исследователи сосредоточились на более традиционных способах поиска – при помощи телескопов и другого продвинутого оборудования для изучения сигналов, получаемых Землей из других мест в космосе. Естественно, это исключает возможность того, что инопланетная жизнь уже на Земле, а также не берет во внимание необъяснимые феномены, вроде НЛО.

Читайте также: Во Франции создали уникальный сорт яблок

Исследователи выяснили, что аналогия Тартер очень близка к реальности, хотя в их случае они скорее вылили бы образец из стакана в бассейн. Ученые также отмечают, что еще одну известную аналогию возможно необходимо модифицировать. Они предполагают, что поиски внеземной жизни могут походить на поиск в провербиальном стоге сена одной из множества иголок, нежели просто одной иголки. Однако, исследователи также отметили, что нам будет достаточно найти хотя бы одну.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: SETI, внеземной разум

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     265
     0

Похожие новости по теме

NASA начнет искать внеземной разум NASA начнет искать внеземной разум

У агенства есть все возможность найти новую форму жизни.

Астрономы оценили шансы на открытие внеземного разума Астрономы оценили шансы на открытие внеземного разума

Во время одного из исследований удалось даже найти следы воды.

Ученые: есть шанс на открытие внеземного разума Ученые: есть шанс на открытие внеземного разума

Астрономы детально изучили химический состав двух десятков планетарных систем и не нашли серьезных различий между ними и Землей.

Ученые назвали главное препятствие для поисков внеземной жизни Ученые назвали главное препятствие для поисков внеземной жизни

Телескоп "Хаббл" не может изучить поверхность планеты, укрытой плотным слоем облаков.

Ученые выяснили, почему молчат инопланетяне Ученые выяснили, почему молчат инопланетяне

Названы две причины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх