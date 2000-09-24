Раздел: Невероятное
Во Франции расшифровали древний папирус с заклинанием
Уникальная находка содержит текст заклинания.
Ученым из Страсбургского университета (Франция) удалось расшифровать древнеегипетский текст, возраст которого превышает 1300 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Оказалось, что на древнем папирусе было написано магическое заклинание для создания прочных любовных уз.
Заклинание представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка написан текст на коптском языке. Ученые сравнили папирус со схожими артефактами. В итоге они пришли к заключению, что птицы символизируют мужчину и женщину, которые находятся в любовной связи.
Читайте также: Ученые подсчитали количество мусора в космосе
Исследователи считают, что именно установление прочных любовных уз было целью этого заклинания. Однако возможны и другие интерпретации: например, две птицы могут быть демонами, пытающимися манипулировать человеком.
Ученым из Страсбургского университета (Франция) удалось расшифровать древнеегипетский текст, возраст которого превышает 1300 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Оказалось, что на древнем папирусе было написано магическое заклинание для создания прочных любовных уз.
Заклинание представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка написан текст на коптском языке. Ученые сравнили папирус со схожими артефактами. В итоге они пришли к заключению, что птицы символизируют мужчину и женщину, которые находятся в любовной связи.
Читайте также: Ученые подсчитали количество мусора в космосе
Исследователи считают, что именно установление прочных любовных уз было целью этого заклинания. Однако возможны и другие интерпретации: например, две птицы могут быть демонами, пытающимися манипулировать человеком.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
541
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
Оставьте свой комментарий