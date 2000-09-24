» » Во Франции расшифровали древний папирус с заклинанием
Раздел: Невероятное  
0

Во Франции расшифровали древний папирус с заклинанием

Во Франции расшифровали древний папирус с заклинанием Уникальная находка содержит текст заклинания.

Ученым из Страсбургского университета (Франция) удалось расшифровать древнеегипетский текст, возраст которого превышает 1300 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Оказалось, что на древнем папирусе было написано магическое заклинание для создания прочных любовных уз.

Заклинание представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка написан текст на коптском языке. Ученые сравнили папирус со схожими артефактами. В итоге они пришли к заключению, что птицы символизируют мужчину и женщину, которые находятся в любовной связи.

Читайте также: Ученые подсчитали количество мусора в космосе

Исследователи считают, что именно установление прочных любовных уз было целью этого заклинания. Однако возможны и другие интерпретации: например, две птицы могут быть демонами, пытающимися манипулировать человеком.

Во Франции расшифровали древний папирус с заклинанием
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, папирус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     541
     0

Похожие новости по теме

Ученым удалось расшифровать старинный египетский текст Ученым удалось расшифровать старинный египетский текст

На рисунке текста изображены два существа, похожие на египетских птиц.

Расшифровано древнее египетское любовное заклинание Расшифровано древнее египетское любовное заклинание

Папирус является частью большой книги.

Ученые сделали сенсационное открытие о Базельском папирусе Ученые сделали сенсационное открытие о Базельском папирусе

Папирус оказался медицинским документом.

Ученым удалось расшифровать загадочный текст из Вавилона Ученым удалось расшифровать загадочный текст из Вавилона

Австралийским ученым удалось расшифровать надписи на таблицах из глины, найденных несколько лет назад в Вавилоне, возраст которых составляет 3700 лет.

Ученые расшифровали приворотные заклинания на старинных папирусах Ученые расшифровали приворотные заклинания на старинных папирусах

Египтологи расшифровали тексты на двух оксиринхских папирусах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх