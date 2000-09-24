Раздел: Невероятное
Польские археологи сделали интересное открытие
На севере страны обнаружили развалины города.
Важное открытие сделали археологи в местности Старгород, что в Куявско-Поморском воеводстве Польши. Ученые нашли остатки настоящего средневекового города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
В течение нескольких десятилетий ученые пытались установить первоначальное местонахождение города Хелмно. Согласно документам, оно меняло свое расположение несколько раз. И только во время раскопок этого года ученым удалось приблизиться к разгадке этой тайны.
«Первоначальное Хелмно нам удалось найти благодаря использованию новейших неинвазивных технологий. Используя традиционные археологические методы, мы так быстро не достигли бы желаемого результата», - отметил археолог Марцин Вевюр.
Хелмно - это одно из двух старейших городов на севере Польши.
«Мы знали, что первоначальное расположение Хелмно находилось рядом с сегодняшним Старогродом, недалеко замка рыцарей Тевтонского ордена. Однако, несмотря на многолетние исследования, мы никак не могли точно его локализировать», - рассказал ученый.
В 2016 году, на основе исследований, археологи определили место, где когда-то могло существовать Хелмно.
«Наши предположения оказались правильными. В этом году во время раскопок нам удалось открыть регулярную застройку средневекового города. Мы также нашли немало артефактов, в том числе металлические предметы: пряжки, наконечники стрел, шпоры, и главное - много фрагментов керамической посуды, изготовленной в 30-40 годах XIII века, то есть собственно во времена первого Хелмно», - акцентировал Марцин Вевюр.
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Он добавил, что город существовал на этом месте недолго - потом во время одного из нападений он сгорел. Тевтонские рыцари решили перенести его на другое место. Куда именно? На этот вопрос археологи, еще не готовы ответить.
Важное открытие сделали археологи в местности Старгород, что в Куявско-Поморском воеводстве Польши. Ученые нашли остатки настоящего средневекового города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
В течение нескольких десятилетий ученые пытались установить первоначальное местонахождение города Хелмно. Согласно документам, оно меняло свое расположение несколько раз. И только во время раскопок этого года ученым удалось приблизиться к разгадке этой тайны.
«Первоначальное Хелмно нам удалось найти благодаря использованию новейших неинвазивных технологий. Используя традиционные археологические методы, мы так быстро не достигли бы желаемого результата», - отметил археолог Марцин Вевюр.
Хелмно - это одно из двух старейших городов на севере Польши.
«Мы знали, что первоначальное расположение Хелмно находилось рядом с сегодняшним Старогродом, недалеко замка рыцарей Тевтонского ордена. Однако, несмотря на многолетние исследования, мы никак не могли точно его локализировать», - рассказал ученый.
В 2016 году, на основе исследований, археологи определили место, где когда-то могло существовать Хелмно.
«Наши предположения оказались правильными. В этом году во время раскопок нам удалось открыть регулярную застройку средневекового города. Мы также нашли немало артефактов, в том числе металлические предметы: пряжки, наконечники стрел, шпоры, и главное - много фрагментов керамической посуды, изготовленной в 30-40 годах XIII века, то есть собственно во времена первого Хелмно», - акцентировал Марцин Вевюр.
Читайте также: В космосе попытаются найти следы внеземного разума
Он добавил, что город существовал на этом месте недолго - потом во время одного из нападений он сгорел. Тевтонские рыцари решили перенести его на другое место. Куда именно? На этот вопрос археологи, еще не готовы ответить.
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