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На древнем Марсе могла существовать жизнь, - ученые

На древнем Марсе могла существовать жизнь, - ученыеУчёные пришли к выводу, что на древнем Марсе вполне могла быть жизнь под его поверхностью

Находившиеся там микроорганизмы могли быть обеспечены достаточным количеством водорода через радиолиз. Химической энергии на планете вполне хватало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Учёные пришли к выводу, что на древнем Марсе вполне могла быть жизнь под его поверхностью. Она могла существовать там сотни миллионов лет.

К такому заключению пришли специалисты США, работающие в Брауновском университете. Этому предшествовали фундаментальные физические и химические расчёты.

Именно они и показали, что на древнем Марсе подповерхностный слой, скорее всего, обладал растворённым водородом, которого должно было хватать, чтобы «пропитать» находящуюся там глобальную биосферу.

Эти условия вполне сопоставимы с теми, при которых сейчас происходит развитие подземной жизни на Земле.

Планетологи полагают, что 4 млрд лет назад водород в коре Марса имел такую концентрацию, которая сейчас вполне может поддерживать на нашей планете большие популяции микробов, проживающих под землёй.

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Из этого не следует, что на юном Марсе существовала жизнь. В то же время, если бы она смогла позднее там зародиться, то условия для её существования были на протяжения сотен миллионов лет.
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 Теги: Марс, жизнь

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Сегодня, 13:30 » Автор: Татьяна Ларина
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