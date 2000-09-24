Раздел: Невероятное
NASA показало огромный портал Солнца
Спутники NASA засняли у Солнца огромный портал
Некоторые астрофизики продвигают теорию, согласно которой Солнце и другие подобные крупные звёзды являются неким порталом, сквозь который можно перемещаться в другие миры. Эта теория основана на форме гиперпространственной математике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Её создал бывший член секретной космической программы Кори Гуд. По словам учёного, за 6 лет работы на государство он стал свидетелем того, как NASA отправили на Солнце спутники для изучения чёрных пятен.
Ранее считалось, что наше светило является огромным генератором ядерного синтеза. Однако оказалось, что Солнце имеет электрическую природу, уточняет Гуд. Именно она создаёт вспышки-порталы для телепортации между мирами.
Недавно в Сеть попала уникальная видеозапись.
Оказалось, что NASA засняли у Солнца огромный объект, который был в 100 раз больше Земли. Странный объект имеет форму бабочки, и оно вышло из солнечного ядра. Проблема состоит в том, что Солнце вызывает огромное давление и высокие температуры, которые могут достигать 15 миллионов градусов по Цельсию. Поэтому любой космический корабль на таком расстоянии расплавился бы.
Учёные предполагают, что NASA засняли портал, предположительно для входа Нибиру в Солнечную систему. Этот портал работает на энергии, вырабатывающейся звездой, а также на различных химических солнечных элементах Это объясняет размеры, а ведь портал в 100 раз больше Земли, возможность портала находиться возле Солнца и его характеристики.
Читайте также: Ученые NASA показали уникальный снимок Солнца
Сам портал связанный с Солнцем некой «тёмной нитью», что похоже на некий инопланетный кабель для передачи энергии. Некоторые уфологи считают, что таким образом пришельцы «грабят» звезду, высасывая из неё металлы, но эта теория широкого распространения не получила. Кроме того, приближение к порталу Нибиру показывает, почему по всему миру стали проходить сильные катаклизмы, а именно землетрясение и цунами в Индонезии и тайфун в Японии. Сейчас телепорт для Нибиру у Солнца продолжает изучаться учёными, конспирологи и уфологами, которые строят различные теории.
Некоторые астрофизики продвигают теорию, согласно которой Солнце и другие подобные крупные звёзды являются неким порталом, сквозь который можно перемещаться в другие миры. Эта теория основана на форме гиперпространственной математике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Её создал бывший член секретной космической программы Кори Гуд. По словам учёного, за 6 лет работы на государство он стал свидетелем того, как NASA отправили на Солнце спутники для изучения чёрных пятен.
Ранее считалось, что наше светило является огромным генератором ядерного синтеза. Однако оказалось, что Солнце имеет электрическую природу, уточняет Гуд. Именно она создаёт вспышки-порталы для телепортации между мирами.
Недавно в Сеть попала уникальная видеозапись.
Оказалось, что NASA засняли у Солнца огромный объект, который был в 100 раз больше Земли. Странный объект имеет форму бабочки, и оно вышло из солнечного ядра. Проблема состоит в том, что Солнце вызывает огромное давление и высокие температуры, которые могут достигать 15 миллионов градусов по Цельсию. Поэтому любой космический корабль на таком расстоянии расплавился бы.
Учёные предполагают, что NASA засняли портал, предположительно для входа Нибиру в Солнечную систему. Этот портал работает на энергии, вырабатывающейся звездой, а также на различных химических солнечных элементах Это объясняет размеры, а ведь портал в 100 раз больше Земли, возможность портала находиться возле Солнца и его характеристики.
Читайте также: Ученые NASA показали уникальный снимок Солнца
Сам портал связанный с Солнцем некой «тёмной нитью», что похоже на некий инопланетный кабель для передачи энергии. Некоторые уфологи считают, что таким образом пришельцы «грабят» звезду, высасывая из неё металлы, но эта теория широкого распространения не получила. Кроме того, приближение к порталу Нибиру показывает, почему по всему миру стали проходить сильные катаклизмы, а именно землетрясение и цунами в Индонезии и тайфун в Японии. Сейчас телепорт для Нибиру у Солнца продолжает изучаться учёными, конспирологи и уфологами, которые строят различные теории.
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