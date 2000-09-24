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Раздел: Невероятное  
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Названа дата отправки на МКС первого эмиратского космонавта

Названа дата отправки на МКС первого эмиратского космонавтаПервый эмиратский космонавт будет отправлен на МКС 5 апреля и вернется 16 апреля 2019 года.

Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) 5 апреля на корабле Союз МС-12, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Он вернется на Землю 16 апреля 2019 года, сообщили в Центре космонавтики имени Мухаммеда бен Рашида.

В космос отправится либо Газаа Аль Мансури (военный пилот), либо Султан Аль Нияди (специалист по кибербезопасности), которые преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке.

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Стоит напомнить, что два кандидата были выбраны из 4022 претендентов.
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 Теги: МКС, космос

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Сегодня, 18:24 » Автор: Татьяна Ларина
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