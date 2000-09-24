Раздел: Невероятное
Названа дата отправки на МКС первого эмиратского космонавта
Первый эмиратский космонавт будет отправлен на МКС 5 апреля и вернется 16 апреля 2019 года.
Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) 5 апреля на корабле Союз МС-12, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Он вернется на Землю 16 апреля 2019 года, сообщили в Центре космонавтики имени Мухаммеда бен Рашида.
В космос отправится либо Газаа Аль Мансури (военный пилот), либо Султан Аль Нияди (специалист по кибербезопасности), которые преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке.
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Стоит напомнить, что два кандидата были выбраны из 4022 претендентов.
Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) 5 апреля на корабле Союз МС-12, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Он вернется на Землю 16 апреля 2019 года, сообщили в Центре космонавтики имени Мухаммеда бен Рашида.
В космос отправится либо Газаа Аль Мансури (военный пилот), либо Султан Аль Нияди (специалист по кибербезопасности), которые преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке.
Читайте также: Названа новая дата запуска первой экспедиции на Марс
Стоит напомнить, что два кандидата были выбраны из 4022 претендентов.
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