» » Найдены самые древние остатки с макроскелетом
Раздел: Невероятное  
0

Найдены самые древние остатки с макроскелетом

Найдены самые древние остатки с макроскелетомМатериал отбирали в Арктике.

Палеонтологи нашли убедительные доказательства того, что у древних организмов под названием палеопасцихниды существовал скелет. Ранее было известно о том, что древнейшие останки скелета принадлежали микроорганизмам, жившим примерно 700-650 миллионов лет назад. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Precambrian Research.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на indicator.

Палеопасцихниды похожи на серии расположенных друг за другом сфер или эллипсоидов. Известны они достаточно давно и обнаружены по всему миру. Долгое время палеопасцихниды считались ископаемыми следами жизнедеятельности: кто-то описывал их как следы перемещения животных в поисках еды на поверхности субстрата или осадка, кто-то - как окаменелые цепочки фекалий, кто-то - как остатки водорослей.

Ученые впервые доказали, что на самом деле палеопасцихниды - именно скелетные организмы, и они очень похожи на современных глубоководных одноклеточных ксенофиофор - гигантских простейших. Причем палеопасцихниды тоже агглютинировали экзоскелет: находясь неподвижно на дне, использовали частички пород, осадка из окружающего пространства и склеивали их вокруг себя (есть пример агглютинации других нынешних существ, правда, они движутся - это ручейники).

«Материал мы отбирали в Арктике на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов, - рассказывает один из авторов статьи, научный сотрудник ИНГГ СО РАН и Лилльского университета (Франция) Антон Колесников. - Когда мы сделали тонкий срез через палеопасцихниду поперек камеры, то увидели, что там есть некая стенка, которая сложена материалом более крупнозернистым, чем вмещающие породы».

Читайте также: Найдены самые древние в мире татуировки

С помощью статистических расчетов размеров зерен пород в стенке палеопасцихниды и окружающем пространстве ученые также выяснили, что для построения скелета организмы предпочитали собирать не все вокруг, а частички более крупного размера.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: макроскелет, остатки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
     31
     0

Похожие новости по теме

Найдены останки самых древних микробов на Земле Найдены останки самых древних микробов на Земле

Жизнь существовала на Земле около 3,7 миллиарда лет назад.

В Ираке найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива В Ираке найдены остатки древнейшего в Месопотамии пива

Исследователи попытались воссоздать вкус древнего месопотамского пива.

Ученые обнаружили древнейшие останки человека Ученые обнаружили древнейшие останки человека

В Израиле ученые обнаружили самые древние останки человека

Найдены самые древние на Земле организмы Найдены самые древние на Земле организмы

Международная группа ученых обнаружила самые древние на настоящий момент окаменелости многоклеточных организмов.

В гигантском кратере найдены неизвестные организмы В гигантском кратере найдены неизвестные организмы

Кратер обеспечил бактерий и других одноклеточных существ убежищами от влияния внешней среды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх