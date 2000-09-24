Раздел: Невероятное
Найдены самые древние остатки с макроскелетом
Материал отбирали в Арктике.
Палеонтологи нашли убедительные доказательства того, что у древних организмов под названием палеопасцихниды существовал скелет. Ранее было известно о том, что древнейшие останки скелета принадлежали микроорганизмам, жившим примерно 700-650 миллионов лет назад. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Precambrian Research.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на indicator.
Палеопасцихниды похожи на серии расположенных друг за другом сфер или эллипсоидов. Известны они достаточно давно и обнаружены по всему миру. Долгое время палеопасцихниды считались ископаемыми следами жизнедеятельности: кто-то описывал их как следы перемещения животных в поисках еды на поверхности субстрата или осадка, кто-то - как окаменелые цепочки фекалий, кто-то - как остатки водорослей.
Ученые впервые доказали, что на самом деле палеопасцихниды - именно скелетные организмы, и они очень похожи на современных глубоководных одноклеточных ксенофиофор - гигантских простейших. Причем палеопасцихниды тоже агглютинировали экзоскелет: находясь неподвижно на дне, использовали частички пород, осадка из окружающего пространства и склеивали их вокруг себя (есть пример агглютинации других нынешних существ, правда, они движутся - это ручейники).
«Материал мы отбирали в Арктике на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов, - рассказывает один из авторов статьи, научный сотрудник ИНГГ СО РАН и Лилльского университета (Франция) Антон Колесников. - Когда мы сделали тонкий срез через палеопасцихниду поперек камеры, то увидели, что там есть некая стенка, которая сложена материалом более крупнозернистым, чем вмещающие породы».
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С помощью статистических расчетов размеров зерен пород в стенке палеопасцихниды и окружающем пространстве ученые также выяснили, что для построения скелета организмы предпочитали собирать не все вокруг, а частички более крупного размера.
Палеонтологи нашли убедительные доказательства того, что у древних организмов под названием палеопасцихниды существовал скелет. Ранее было известно о том, что древнейшие останки скелета принадлежали микроорганизмам, жившим примерно 700-650 миллионов лет назад. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Precambrian Research.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на indicator.
Палеопасцихниды похожи на серии расположенных друг за другом сфер или эллипсоидов. Известны они достаточно давно и обнаружены по всему миру. Долгое время палеопасцихниды считались ископаемыми следами жизнедеятельности: кто-то описывал их как следы перемещения животных в поисках еды на поверхности субстрата или осадка, кто-то - как окаменелые цепочки фекалий, кто-то - как остатки водорослей.
Ученые впервые доказали, что на самом деле палеопасцихниды - именно скелетные организмы, и они очень похожи на современных глубоководных одноклеточных ксенофиофор - гигантских простейших. Причем палеопасцихниды тоже агглютинировали экзоскелет: находясь неподвижно на дне, использовали частички пород, осадка из окружающего пространства и склеивали их вокруг себя (есть пример агглютинации других нынешних существ, правда, они движутся - это ручейники).
«Материал мы отбирали в Арктике на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов, - рассказывает один из авторов статьи, научный сотрудник ИНГГ СО РАН и Лилльского университета (Франция) Антон Колесников. - Когда мы сделали тонкий срез через палеопасцихниду поперек камеры, то увидели, что там есть некая стенка, которая сложена материалом более крупнозернистым, чем вмещающие породы».
Читайте также: Найдены самые древние в мире татуировки
С помощью статистических расчетов размеров зерен пород в стенке палеопасцихниды и окружающем пространстве ученые также выяснили, что для построения скелета организмы предпочитали собирать не все вокруг, а частички более крупного размера.
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