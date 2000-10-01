Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили угрозу экологии в окурках
Курильщики часто выбрасывают окурки в ливневые канализации.
Исследователи британской экологической организации "Сохраним Британию чистой" (Keep Britain Tidy) предупредили о "резком воздействии" курения на экологию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Mail.
В исследовании отмечается, что курильщики часто выбрасывают окурки в ливневые канализации. При этом, по данным исследователей, в сигаретных фильтрах может содержаться пластик, и они могут проходить через систему очистки воды и попадать в мировой океан.
По подсчетам ученых, один окурок на литр воды является серьезной угрозой для рыбы из-за своей токсичности. При этом, говорится в исследовании, в прошлом месяце 3,6 млн курильщиков признались, что выбрасывали окурки в ливневки.
"Нам необходимо убедиться, что курильщики понимают, что это оказывает прямое и очень серьезное влияние на дикую природу", - заключила глава организации Эллисон Огден-Ньютон.
Читайте также: В Антарктиде обнаружили серьезную угрозу для человечества
Ранее ученые увязали подростковый расизм с курением.
Исследователи британской экологической организации "Сохраним Британию чистой" (Keep Britain Tidy) предупредили о "резком воздействии" курения на экологию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Mail.
В исследовании отмечается, что курильщики часто выбрасывают окурки в ливневые канализации. При этом, по данным исследователей, в сигаретных фильтрах может содержаться пластик, и они могут проходить через систему очистки воды и попадать в мировой океан.
По подсчетам ученых, один окурок на литр воды является серьезной угрозой для рыбы из-за своей токсичности. При этом, говорится в исследовании, в прошлом месяце 3,6 млн курильщиков признались, что выбрасывали окурки в ливневки.
"Нам необходимо убедиться, что курильщики понимают, что это оказывает прямое и очень серьезное влияние на дикую природу", - заключила глава организации Эллисон Огден-Ньютон.
Читайте также: В Антарктиде обнаружили серьезную угрозу для человечества
Ранее ученые увязали подростковый расизм с курением.
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