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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили угрозу экологии в окурках

Ученые обнаружили угрозу экологии в окуркахКурильщики часто выбрасывают окурки в ливневые канализации.

Исследователи британской экологической организации "Сохраним Британию чистой" (Keep Britain Tidy) предупредили о "резком воздействии" курения на экологию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Mail.

В исследовании отмечается, что курильщики часто выбрасывают окурки в ливневые канализации. При этом, по данным исследователей, в сигаретных фильтрах может содержаться пластик, и они могут проходить через систему очистки воды и попадать в мировой океан.

По подсчетам ученых, один окурок на литр воды является серьезной угрозой для рыбы из-за своей токсичности. При этом, говорится в исследовании, в прошлом месяце 3,6 млн курильщиков признались, что выбрасывали окурки в ливневки.

"Нам необходимо убедиться, что курильщики понимают, что это оказывает прямое и очень серьезное влияние на дикую природу", - заключила глава организации Эллисон Огден-Ньютон.

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Ранее ученые увязали подростковый расизм с курением.
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 Теги: Ученые, окурки

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Вчера, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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