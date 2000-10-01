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Ученым впервые удалось заснять взрыв звезды

Ученым впервые удалось заснять взрыв звезды Звезда взорвалась еще в 2002 году.

Взрыв звезд - довольно распространенное явление во Вселенной. Однако ученым впервые удалось снять момент этого зрелища «вживую», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.

Звезда V838 сияла в созвездии Единорога до 2002 года. После этого начала сиять сильнее нашего Солнца в 600 000 раз и взорвалась. При этом высвободила невероятное количество энергии и оставила после себя красивое облако из пыли и газа. Оно постепенно исчезло в космос.

Ранее ученые могли наблюдать только статическую картинку. Однако телескоп Хаббл делал снимки сверхновой звезды в течение нескольких лет, после чего они были сжаты в короткий 55-секундный видеролик, что позволил увидеть взрыв звезды в деталях.

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Звезда находится на расстоянии 20 000 световых лет от нас и при хорошей погоде это остаточное свечение можно заметить даже невооруженным глазом.

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 Теги: звезда, взрыв, видео

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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