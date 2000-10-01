Раздел: Невероятное
Названа причина резкого роста количества ураганов
Изменения климата становятся все более опасными.
В минувшем году в мире увеличилось количество ураганов, и произойти это могло в связи с тем, что повысилась температура Атлантического океана. К такому выводу пришла Международная группа ученых в своем исследовании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В том числе, отмечается, что 2017 год запомнился тремя сильнейшими ураганами, которые прошли на территории США и получили названия «Ирма», «Харви», «Мария». В результате по Юго-Восточному побережью пронесся ураган «Флоренс» и, уверены исследователи, катаклизмы на этом не только не закончатся, а их станет больше.
Соответствующий прогноз ученые делают на основании применения климатической модели HiFLOR
Читайте также: Ученым впервые удалось заснять взрыв звезды
Еще не так давно было принято считать, что упомянутые ураганы вызваны явлением Ла-Нья. Так обычно называют колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5 градуса Цельсия в положительную сторону.
В минувшем году в мире увеличилось количество ураганов, и произойти это могло в связи с тем, что повысилась температура Атлантического океана. К такому выводу пришла Международная группа ученых в своем исследовании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В том числе, отмечается, что 2017 год запомнился тремя сильнейшими ураганами, которые прошли на территории США и получили названия «Ирма», «Харви», «Мария». В результате по Юго-Восточному побережью пронесся ураган «Флоренс» и, уверены исследователи, катаклизмы на этом не только не закончатся, а их станет больше.
Соответствующий прогноз ученые делают на основании применения климатической модели HiFLOR
Читайте также: Ученым впервые удалось заснять взрыв звезды
Еще не так давно было принято считать, что упомянутые ураганы вызваны явлением Ла-Нья. Так обычно называют колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5 градуса Цельсия в положительную сторону.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
255
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, которые могли сделать только на свадьбе
- Подборка отличных анекдотов для достойного окончания недели
- В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
- Реалии современной жизни в подборке смешных фоток
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
Оставьте свой комментарий