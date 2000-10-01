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Названа причина резкого роста количества ураганов

Названа причина резкого роста количества ураганов Изменения климата становятся все более опасными.

В минувшем году в мире увеличилось количество ураганов, и произойти это могло в связи с тем, что повысилась температура Атлантического океана. К такому выводу пришла Международная группа ученых в своем исследовании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В том числе, отмечается, что 2017 год запомнился тремя сильнейшими ураганами, которые прошли на территории США и получили названия «Ирма», «Харви», «Мария». В результате по Юго-Восточному побережью пронесся ураган «Флоренс» и, уверены исследователи, катаклизмы на этом не только не закончатся, а их станет больше.

Соответствующий прогноз ученые делают на основании применения климатической модели HiFLOR

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Еще не так давно было принято считать, что упомянутые ураганы вызваны явлением Ла-Нья. Так обычно называют колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5 градуса Цельсия в положительную сторону.
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 Теги: ураганы, причина

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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