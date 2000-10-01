Ученые подтвердили эффективность похудения силой мысли

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Человечество не перестает меняться, и ученые решили предположить, к чему приведет эволюция через тысячу лет.

Ученые из Университета Ливерпуля (Великобритания) разработали сенсационное приложение для мобильных устройств, помогающее полным людям в кратчайшие сроки сбросить вес, всего лишь фотографируя свою еду. По идеи создателей приложения, если люди будут помнить, что ели больше необходимого, то в дальнейшем они будут аккуратнее