Раздел: Невероятное
Ученые подтвердили эффективность похудения силой мысли
Полным людям полезно представлять себя худыми.
По словам исследователей, желающим сбросить лишний вес людям большую помощь окажет так называемая визуализация своего облика в худом виде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Проще говоря, если у вас лишний вес, но вы решили похудеть, вам надо как можно чаще представлять себя худым, подтянутым, ловким и спортивным. И это действительно поможет вам похудеть куда быстрее, чем без этого метода.
По английски этот метод называется "functional imagery training" (FIT). Чтобы этот метод правильно сработал, людям надо не просто представлять нужные картинки перед глазами, но и думать о том, как они будут чувствовать себя в "новом" теле. Как они будут ходить, делать упражнения, танцевать и тд.
Интересный эксперимент провели ученые из Университета Портсмута (Великобритания). В течении года они наблюдали за двумя группами людей, имеющих лишний вес и желающие похудеть.
В 1 группе, где использовались лишь мотивационные беседы специалиста по похудению, люди в среднем за год похудели всего лишь на 600 с небольшим граммов и почти ничего не потеряли в обхвате талии.
Во 2 группе, где людям рекомендовалось как можно чаще представлять в своем воображении свое тело стройным и подтянутым, люди похудели в среднем на 6,3 кг и потеряли 9 см в обхвате талии.
Все люди в обеих группах были добровольцами с индексом массы тела свыше 25 (до 24 вес норма, 25- избыточный вес, а от 30 и далее уже начинаются степени ожирения). Всего в исследовании приняли участие 141 человек.
Ведущий автор исследования доктор Линда Солбриг рассказывает, что сначала они показали людям из 2 группы дольку лимона и попросили их представить в своем воображении как они выжимают из него сок, как они чувствуют вкус лимона, как они прикасаются к нему и тд. Это было для того, чтобы обучить людей правильно использовать метод.
Далее людей попросили представить как изменится их жизнь, если они станут худее. Что они смогут сделать, чего не могли делать ранее или чем смогут заняться с легкостью, что в данный момент причиняет им много трудностей из-за лишних килограммов. Также людям с помощью компьютерной программы визуально показывали как они будут выглядеть в стройном теле.
Все участники изначально получили по два сеанса общения с методистом группы. Первый часовой проходил с каждым участником индивидуально. Второй проходил через некоторое время в течении 45 минут по телефону. Далее через каждые две недели участники получали еще по 15 минут беседы по телефоны, а потом эти беседы еще полгода повторялись через каждые 4 недели.
После 6 месяцев эксперимента обе группы заявили о том, что у них улучшилось самочувствие, но показатели группы с методом FIT были куда выше. Спустя еще полгода, во время которого участникам уже не давалось никаких консультаций, показатели второй группы еще больше увеличились.
Выводом исследователей стало то, что огромную важность для похудения играет не только общепринятые средства вроде диеты или физической активности, но и эмоциональный настрой и верная мотивация.
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"Это фантастика видеть, что люди потеряли куда больше веса всего лишь используя свое воображение. Ведь в отличии от большинства методик похудения наши консультанты не давали им никаких рекомендаций по диетам или физическим упражнениям. Люди были вольны самостоятельно делать, что угодно", - говорит Солбриг.
По словам исследователей, желающим сбросить лишний вес людям большую помощь окажет так называемая визуализация своего облика в худом виде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Проще говоря, если у вас лишний вес, но вы решили похудеть, вам надо как можно чаще представлять себя худым, подтянутым, ловким и спортивным. И это действительно поможет вам похудеть куда быстрее, чем без этого метода.
По английски этот метод называется "functional imagery training" (FIT). Чтобы этот метод правильно сработал, людям надо не просто представлять нужные картинки перед глазами, но и думать о том, как они будут чувствовать себя в "новом" теле. Как они будут ходить, делать упражнения, танцевать и тд.
Интересный эксперимент провели ученые из Университета Портсмута (Великобритания). В течении года они наблюдали за двумя группами людей, имеющих лишний вес и желающие похудеть.
В 1 группе, где использовались лишь мотивационные беседы специалиста по похудению, люди в среднем за год похудели всего лишь на 600 с небольшим граммов и почти ничего не потеряли в обхвате талии.
Во 2 группе, где людям рекомендовалось как можно чаще представлять в своем воображении свое тело стройным и подтянутым, люди похудели в среднем на 6,3 кг и потеряли 9 см в обхвате талии.
Все люди в обеих группах были добровольцами с индексом массы тела свыше 25 (до 24 вес норма, 25- избыточный вес, а от 30 и далее уже начинаются степени ожирения). Всего в исследовании приняли участие 141 человек.
Ведущий автор исследования доктор Линда Солбриг рассказывает, что сначала они показали людям из 2 группы дольку лимона и попросили их представить в своем воображении как они выжимают из него сок, как они чувствуют вкус лимона, как они прикасаются к нему и тд. Это было для того, чтобы обучить людей правильно использовать метод.
Далее людей попросили представить как изменится их жизнь, если они станут худее. Что они смогут сделать, чего не могли делать ранее или чем смогут заняться с легкостью, что в данный момент причиняет им много трудностей из-за лишних килограммов. Также людям с помощью компьютерной программы визуально показывали как они будут выглядеть в стройном теле.
Все участники изначально получили по два сеанса общения с методистом группы. Первый часовой проходил с каждым участником индивидуально. Второй проходил через некоторое время в течении 45 минут по телефону. Далее через каждые две недели участники получали еще по 15 минут беседы по телефоны, а потом эти беседы еще полгода повторялись через каждые 4 недели.
После 6 месяцев эксперимента обе группы заявили о том, что у них улучшилось самочувствие, но показатели группы с методом FIT были куда выше. Спустя еще полгода, во время которого участникам уже не давалось никаких консультаций, показатели второй группы еще больше увеличились.
Выводом исследователей стало то, что огромную важность для похудения играет не только общепринятые средства вроде диеты или физической активности, но и эмоциональный настрой и верная мотивация.
Читайте также: Ученым впервые удалось заснять взрыв звезды
"Это фантастика видеть, что люди потеряли куда больше веса всего лишь используя свое воображение. Ведь в отличии от большинства методик похудения наши консультанты не давали им никаких рекомендаций по диетам или физическим упражнениям. Люди были вольны самостоятельно делать, что угодно", - говорит Солбриг.
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