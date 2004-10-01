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Раздел: Невероятное  
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В рельефе Индии появились гигантские трещины

В рельефе Индии появились гигантские трещины Появление таких объектов усиливает засуху в стране.

Исследователи в населенном пункте Керала, который находится в Индии, заметили, что после появления трещин в грунте начали исчезать водоемы. Ямы потихоньку «захватывают» всю территорию, осушая реки и озера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На протяжении последних пяти месяцев в Керале вследствие появления аномалий в грунте умерло пятьсот человек. Отдельно стоит учесть, что в городе повышены показатели уровня ртути, которая отравляет дождевых червей и меняет свойства земельных ресурсов.

На данный момент значительно сократилось количество воды в реках Перияр, Кабани, Бхаратапужу и Пампу. Полноводные водоемы в прошлом сейчас переживают аномально малый уровень воды. Кроме того, иссякли и подземные воды, как итог – колодцы осушились.

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Ученые уже занялись изучением вопроса, поскольку в дальнейшем из-за нехватки воды будут массово умирать люди. Проблему надо решать в срочном порядке.

В рельефе Индии появились гигантские трещины
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 Теги: Индия, трещены

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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