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Ученые приблизились к разгадке бессмертия

Ученые приблизились к разгадке бессмертия Найдено существо, постоянно обновляющее свой организм.

Как известно, жизненный цикл любого существо начинается рождением и заканчивается смертью. Однако совсем недавно группой биологов из США было открыто животное, которое может жить вечно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Так, единственным бессмертным животным в мире оказалась медуза Turritopsis nutricula. Она обитает в глубинах тропических морей и имеет совсем небольшие размеры - около 3-5 миллиметров.

Примечательно, что это морское существо может в определенный период себя омолаживать. Медуза опускается на морское дно, после чего покрывается хитиновой коркой. Потом она превращается в полип. Под слоем хитина все клетки медузы полностью обновляются и она переходит в начальную фазу своего развития.

Далее обновленная медуза выбирается из-под хитинового слоя и продолжает свой жизненный цикл до тех пор, пока не постареет. После этого процесс омоложения происходит заново и так бесконечное количество раз.

Сейчас исследователи активно изучают этот феномен. Предполагается, что Turritopsis nutricula может самостоятельно управлять своими генами, влияя на процесс формирования новых клеток. Но вот каким образом она «поворачивает время вспять» пока что неизвестно.

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Стоит отметить, если ученые выяснят, как работает этот процесс, нас могут ждать действительно интересные открытия, направленные как на борьбу со старением, так и на развитие регенеративной медицины.

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 Теги: бессмертие, медуза

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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